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Ошибки пластической хирургии: процедуры, которых лучше избегать

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Современные тренды в пластической хирургии стремятся к созданию "идеального" внешнего вида, который часто диктуется соцсетями. Однако далеко не все процедуры действительно приносят пользу, а некоторые из них могут нанести вред внешности или здоровью.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Узкий нос: не всегда гармонично

Пластический хирург Тигран Алексанян отметил, что узкий и маленький нос часто выглядит неестественно и нарушает гармонию лица. Кроме того, чрезмерное уменьшение носа может повлиять на дыхание.

"Менять форму и размер носа нужно с учётом анатомических особенностей, чтобы сохранить не только эстетику, но и здоровье", — подчеркнул специалист.

Удаление комков Биша: омоложение или старение

  • Операция по удалению жировых пакетов в области щёк на первый взгляд кажется омолаживающей процедурой. Но по словам хирурга, такая манипуляция часто приводит к противоположному эффекту. Со временем лицо может выглядеть более измождённым и старым, особенно если жировая ткань уже истончается с возрастом.

Липосакция лица: риски и последствия

  • Процедура удаления жира с лица может омолодить внешность, но ошибки хирурга чреваты серьёзными последствиями. Неправильно рассчитанный объём удалённого жира может привести к провисанию кожи и углублению морщин.

Липолифтинг: осторожность в пропорциях

  • Коррекция лица путём добавления жировой ткани популярна, но здесь важно соблюдать баланс. Излишнее увлечение этой процедурой может привести к искажению естественных черт.

Заключение

Многие популярные процедуры пластической хирургии требуют тщательного подхода и профессионализма. Погоня за модными трендами и стремление к "идеальной" внешности могут привести к нежелательным результатам. Главное — учитывать анатомические особенности и доверять квалифицированным специалистам.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я - это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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