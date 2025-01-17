Ошибки пластической хирургии: процедуры, которых лучше избегать

Современные тренды в пластической хирургии стремятся к созданию "идеального" внешнего вида, который часто диктуется соцсетями. Однако далеко не все процедуры действительно приносят пользу, а некоторые из них могут нанести вред внешности или здоровью.
Пластический хирург Тигран Алексанян отметил, что узкий и маленький нос часто выглядит неестественно и нарушает гармонию лица. Кроме того, чрезмерное уменьшение носа может повлиять на дыхание.
"Менять форму и размер носа нужно с учётом анатомических особенностей, чтобы сохранить не только эстетику, но и здоровье", — подчеркнул специалист.
Многие популярные процедуры пластической хирургии требуют тщательного подхода и профессионализма. Погоня за модными трендами и стремление к "идеальной" внешности могут привести к нежелательным результатам. Главное — учитывать анатомические особенности и доверять квалифицированным специалистам.
Пласти́ческая хирурги́я - это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.
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