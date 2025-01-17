Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газ вместо бензина: сколько денег можно сэкономить и что мешает
Ранняя седина: безобидный симптом или сигнал тревоги
Частая ошибка во время варки пельменей: это необходимо знать
Разрушенная экзопланета раскрывает свои внутренние секреты
Стоматолог объяснил, почему опасно разговаривать на холоде
Щенок мечты: как найти питомца с идеальным характером
Минимум пластика, максимум удобства: советы для каждой семьи
Как получать пенсию, чтобы защитить деньги от инфляции?
Кожаная, шерстяная или дутый пуховик? Куртки, которые стоит примерить весной

Не все потеряно: 4 способа исправить неудачные стрижку и окрашивание

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Плохая стрижка или неудачное окрашивание могут огорчить, но это не повод отчаиваться. Узнайте, как грамотно решить проблему и минимизировать последствия.

Женщина на стрижке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина на стрижке

Обратитесь к салону, где выполняли процедуру

Если результат вас не устраивает:

  • Обсудите ситуацию с мастером или администрацией салона. Возможно, они предложат исправление бесплатно.
  • Запросите письменный отказ, если проблему не устранили. Этот документ поможет вам подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться за компенсацией.

Найдите другого специалиста

Опытный парикмахер или колорист:

  • Оценит состояние волос.
  • Предложит варианты корректировки формы стрижки или цвета.
  • Поможет безопасно исправить дефекты.
  • Сохраните чек и заключение мастера для возможного взыскания компенсации.

Измените укладку или воспользуйтесь временными средствами

  • Для неудачной стрижки: попробуйте другие укладки, чтобы скорректировать длину визуально.
  • Для окрашивания: используйте тонирующие или корректирующие средства для осветления, затемнения или создания естественных переходов между оттенками.

Профессиональная коррекция окрашивания

  • Смывка или тонирование: уберут нежелательный цвет
  • Осветление: подготовит волосы к новому окрашиванию.
  • Выбор нового оттенка: специалист подберет тон, подходящий вашей внешности.

Как избежать ошибок в будущем

  • Подготовьтесь к визиту: приносите фото желаемой стрижки или окрашивания (включая вид профиля и затылка).
  • Подпишите договор об оказании услуг: этот документ защитит ваши права.
  • Убедитесь в квалификации мастера: ознакомьтесь с портфолио и отзывами.

Заключение

Неудачная стрижка или окрашивание — это не конец света. Главное, действовать спокойно и продуманно. Обратитесь к профессионалам, чтобы исправить ситуацию, и подготовьтесь к следующему визиту в салон, чтобы избежать подобных ошибок.

Уточнения

Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Наука и техника
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса Аудио 
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Еда и рецепты
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус Аудио 
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока
Правда ТВ
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Последние материалы
Не все потеряно: 4 способа исправить неудачные стрижку и окрашивание
Ранняя седина: безобидный симптом или сигнал тревоги
Частая ошибка во время варки пельменей: это необходимо знать
Разрушенная экзопланета раскрывает свои внутренние секреты
Стоматолог объяснил, почему опасно разговаривать на холоде
Щенок мечты: как найти питомца с идеальным характером
Минимум пластика, максимум удобства: советы для каждой семьи
Как получать пенсию, чтобы защитить деньги от инфляции?
Кожаная, шерстяная или дутый пуховик? Куртки, которые стоит примерить весной
Соблюдайте эти меры безопасности при использовании банкоматов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.