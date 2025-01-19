Преимущества лазерного пилинга: от акне до омоложения

2:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лазерный пилинг — это инновационная процедура, которая помогает справиться с акне, пигментацией, рубцами и даже возрастными изменениями кожи. Благодаря воздействию лазера старая кожа отшелушивается, а процесс регенерации запускает обновление клеток.

Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ухаживает за лицом

Что представляет собой лазерный пилинг

Лазерный пилинг — это глубокая или поверхностная очистка кожи с помощью лазера. Эта технология не только устраняет ороговевшие клетки, но и стимулирует выработку коллагена. Итог — кожа становится упругой, гладкой и здоровой.

Основные виды пилинга

По температуре воздействия

Горячий — для глубокого обновления и омоложения.

Холодный — щадящий, подходит для чувствительной кожи.

По площади воздействия

Общий — покрывает все лицо.

Фракционный — локальная работа с проблемными участками.

По глубине

Поверхностный.

Срединный.

Глубокий.

Когда лазерный пилинг незаменим

Процедура подходит для борьбы с:

Акне и постакне.

Пигментацией.

Расширенными порами.

Рубцами.

Возрастными изменениями.

Тусклым цветом лица.

Преимущества и недостатки

Плюсы

Быстрое восстановление.

Контролируемая глубина воздействия.

Решение сразу нескольких проблем.

Устойчивый результат.

Минусы

Высокая стоимость.

Возможное покраснение и отечность.

Как подготовиться к процедуре

Перед пилингом важно

Проконсультироваться с косметологом.

Исключить загар за 2 недели до процедуры.

Не использовать ретинол и кислоты.

Что нужно знать о восстановлении

После процедуры:

Увлажняйте кожу.

Используйте SPF-крем.

Избегайте бани, бассейна и физических нагрузок.

Не используйте агрессивные средства ухода.

Итоги

Лазерный пилинг — это не только эстетика, но и здоровье кожи. Процедура эффективна против многих несовершенств, но требует профессионального подхода. Перед сеансом проконсультируйтесь с опытным специалистом и строго следуйте рекомендациям по восстановлению.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.