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Преимущества лазерного пилинга: от акне до омоложения

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Лазерный пилинг — это инновационная процедура, которая помогает справиться с акне, пигментацией, рубцами и даже возрастными изменениями кожи. Благодаря воздействию лазера старая кожа отшелушивается, а процесс регенерации запускает обновление клеток.

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

Что представляет собой лазерный пилинг

Лазерный пилинг — это глубокая или поверхностная очистка кожи с помощью лазера. Эта технология не только устраняет ороговевшие клетки, но и стимулирует выработку коллагена. Итог — кожа становится упругой, гладкой и здоровой.

Основные виды пилинга

По температуре воздействия

  • Горячий — для глубокого обновления и омоложения.
  • Холодный — щадящий, подходит для чувствительной кожи.

По площади воздействия

  • Общий — покрывает все лицо.
  • Фракционный — локальная работа с проблемными участками.

По глубине

  • Поверхностный.
  • Срединный.
  • Глубокий.

Когда лазерный пилинг незаменим

Процедура подходит для борьбы с:

  • Акне и постакне.
  • Пигментацией.
  • Расширенными порами.
  • Рубцами.
  • Возрастными изменениями.
  • Тусклым цветом лица.

Преимущества и недостатки

Плюсы

  • Быстрое восстановление.
  • Контролируемая глубина воздействия.
  • Решение сразу нескольких проблем.
  • Устойчивый результат.

Минусы

  • Высокая стоимость.
  • Возможное покраснение и отечность.

Как подготовиться к процедуре

Перед пилингом важно

  • Проконсультироваться с косметологом.
  • Исключить загар за 2 недели до процедуры.
  • Не использовать ретинол и кислоты.

Что нужно знать о восстановлении

После процедуры:

  • Увлажняйте кожу.
  • Используйте SPF-крем.
  • Избегайте бани, бассейна и физических нагрузок.
  • Не используйте агрессивные средства ухода.

Итоги

Лазерный пилинг — это не только эстетика, но и здоровье кожи. Процедура эффективна против многих несовершенств, но требует профессионального подхода. Перед сеансом проконсультируйтесь с опытным специалистом и строго следуйте рекомендациям по восстановлению.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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