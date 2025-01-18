Чем опасна редкая смена наволочки для внешности?

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Наволочка — это не просто элемент постельного белья, а предмет, который напрямую контактирует с кожей и волосами. Многие меняют её раз в неделю или реже, не подозревая, что это может стать причиной высыпаний, воспалений и даже ухудшения состояния волос.

Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кровать, застеленная белым постельным бельем

Как наволочка влияет на кожу?

Каждую ночь на ткани остаются следы пота, кожного сала, косметики и микрочастицы грязи. Со временем это создаёт идеальную среду для размножения бактерий. Если наволочку менять редко, бактерии могут вызывать раздражение кожи, акне и воспаления.

Влияние на волосы

Грязная наволочка способна провоцировать жирность кожи головы, появление перхоти и ломкость волос. Остатки укладочных средств, смешиваясь с потом и пылью, ухудшают состояние локонов.

Как часто необходимо менять наволочку?

Оптимальная частота — 2-3 раза в неделю. А для обладателей проблемной кожи — ещё чаще. Лучше выбирать наволочки из натуральных тканей, которые хорошо пропускают воздух.

Регулярная смена наволочки — простой, но важный шаг. Чистая подушка поможет избежать воспалений, сохранить свежесть кожи и здоровье волос.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.



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