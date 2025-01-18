Чем опасна редкая смена наволочки для внешности?

Наволочка — это не просто элемент постельного белья, а предмет, который напрямую контактирует с кожей и волосами. Многие меняют её раз в неделю или реже, не подозревая, что это может стать причиной высыпаний, воспалений и даже ухудшения состояния волос.
Каждую ночь на ткани остаются следы пота, кожного сала, косметики и микрочастицы грязи. Со временем это создаёт идеальную среду для размножения бактерий. Если наволочку менять редко, бактерии могут вызывать раздражение кожи, акне и воспаления.
Грязная наволочка способна провоцировать жирность кожи головы, появление перхоти и ломкость волос. Остатки укладочных средств, смешиваясь с потом и пылью, ухудшают состояние локонов.
Оптимальная частота — 2-3 раза в неделю. А для обладателей проблемной кожи — ещё чаще. Лучше выбирать наволочки из натуральных тканей, которые хорошо пропускают воздух.
Регулярная смена наволочки — простой, но важный шаг. Чистая подушка поможет избежать воспалений, сохранить свежесть кожи и здоровье волос.
Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.