Какие косметические ингредиенты нельзя использовать вместе?

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Современный уход за кожей строится на активных компонентах, которые способны решать различные проблемы: увлажнение, борьба с морщинами, выравнивание тона. Однако не все вещества сочетаются между собой. Неправильное комбинирование может привести к раздражению, сухости или нейтрализации полезных свойств. Разберёмся, как правильно сочетать активные ингредиенты для максимального эффекта.

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Какие сочетания усиливают эффект?

Некоторые ингредиенты работают лучше вместе, усиливая действие друг друга:

Гиалуроновая кислота + витамин С – увлажняет и защищает кожу от свободных радикалов.

– увлажняет и защищает кожу от свободных радикалов. Ретинол + пептиды – стимулирует обновление клеток и повышает упругость.

– стимулирует обновление клеток и повышает упругость. Ниацинамид + цинк – регулирует работу сальных желёз и борется с воспалениями.

– регулирует работу сальных желёз и борется с воспалениями. Витамин С + феруловая кислота – мощный антиоксидантный комплекс для сияния кожи.

Какие сочетания могут навредить?

Некоторые активные компоненты несовместимы и могут вызвать раздражение:

Ретинол + кислоты (AHA, BHA) – пересушивают кожу и вызывают шелушение.

– пересушивают кожу и вызывают шелушение. Витамин С + ниацинамид – снижают эффективность друг друга.

– снижают эффективность друг друга. Пероксид бензоила + ретинол – могут спровоцировать сильное раздражение.

– могут спровоцировать сильное раздражение. Кислоты + витамин С – делают кожу более чувствительной.

Грамотное сочетание активных компонентов помогает избежать негативных реакций и усилить полезный эффект. Главное – учитывать совместимость и вводить новые ингредиенты постепенно, чтобы не перегружать кожу.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.



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