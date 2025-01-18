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Какие косметические ингредиенты нельзя использовать вместе?

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Современный уход за кожей строится на активных компонентах, которые способны решать различные проблемы: увлажнение, борьба с морщинами, выравнивание тона. Однако не все вещества сочетаются между собой. Неправильное комбинирование может привести к раздражению, сухости или нейтрализации полезных свойств. Разберёмся, как правильно сочетать активные ингредиенты для максимального эффекта.

косметичка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
косметичка

Какие сочетания усиливают эффект?

Некоторые ингредиенты работают лучше вместе, усиливая действие друг друга:

  • Гиалуроновая кислота + витамин С – увлажняет и защищает кожу от свободных радикалов.
  • Ретинол + пептиды – стимулирует обновление клеток и повышает упругость.
  • Ниацинамид + цинк – регулирует работу сальных желёз и борется с воспалениями.
  • Витамин С + феруловая кислота – мощный антиоксидантный комплекс для сияния кожи.

Какие сочетания могут навредить?

Некоторые активные компоненты несовместимы и могут вызвать раздражение:

  • Ретинол + кислоты (AHA, BHA) – пересушивают кожу и вызывают шелушение.
  • Витамин С + ниацинамид – снижают эффективность друг друга.
  • Пероксид бензоила + ретинол – могут спровоцировать сильное раздражение.
  • Кислоты + витамин С – делают кожу более чувствительной.

Грамотное сочетание активных компонентов помогает избежать негативных реакций и усилить полезный эффект. Главное – учитывать совместимость и вводить новые ингредиенты постепенно, чтобы не перегружать кожу.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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