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Гликолевый пилинг: все что вы хотели знать о процедуре

3:02
Моя семья » Красота и стиль

Гликолевый пилинг — это процедура, которая помогает вернуть коже свежесть, упругость и ровный тон. Использование гликолевой кислоты позволяет устранить ороговевшие клетки, стимулировать обновление кожи и улучшить ее текстуру. Разберем особенности процедуры, ее плюсы и минусы, а также важные нюансы домашнего и салонного использования.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Что такое гликолевый пилинг

Гликолевая кислота, основной компонент пилинга, проникает в верхние слои кожи, запуская процессы регенерации. Процедура улучшает состояние кожи, помогает справляться с возрастными изменениями, пигментацией, рубцами и постакне. Пилинг доступен как в салонах, так и для домашнего использования.

Виды гликолевого пилинга

  • Поверхностный (до 30% кислоты): мягкое очищение, разглаживание мелких морщин.
  • Срединный (30-70% кислоты): борьба с пигментацией и более глубокими морщинами.
  • Глубокий (70% и выше): процедура, требующая профессионального выполнения, помогает уменьшить рубцы и заломы.

Показания для гликолевого пилинга

Процедуру рекомендуют для:

  • Мелких морщин.
  • Пигментных пятен.
  • Угревой сыпи.
  • Неровной текстуры кожи.
  • Рубцов и постакне.

Плюсы и минусы процедуры

Преимущества

  • Очищает кожу и выравнивает ее тон.
  • Сужает поры и разглаживает морщины.
  • Стимулирует выработку коллагена.

Недостатки

  • Может вызвать раздражение и аллергическую реакцию.
  • Требует тщательного ухода после процедуры.
  • Противопоказан при беременности, инфекциях и сильной чувствительности кожи.

Как проводить гликолевый пилинг дома

  • Очистите кожу мягким средством.
  • Нанесите пилинг, избегая области вокруг глаз, и выдержите время, указанное в инструкции.
  • Нейтрализуйте кислоту специальным средством.
  • Увлажните кожу и используйте солнцезащитный крем.

Совет: Начинающим рекомендуется использовать средства с концентрацией кислоты 10-15%.

Уход за кожей после пилинга

Чтобы избежать осложнений, соблюдайте правила:

  • Избегайте солнца и используйте кремы с SPF.
  • Не применяйте абразивные средства.
  • Увлажняйте кожу и пейте больше воды.

Сколько процедур нужно

Для достижения максимального эффекта косметологи рекомендуют проводить курс из 4-6 процедур с интервалом в 1-2 недели.

Возможные осложнения

  • Ожоги и покраснения.
  • Гиперпигментация.
  • Развитие инфекций при неправильном уходе.

Гликолевый пилинг — это эффективная процедура для тех, кто хочет освежить и омолодить кожу. Однако важно учитывать противопоказания и правильно ухаживать за лицом после сеанса.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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