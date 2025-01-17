Гликолевый пилинг: все что вы хотели знать о процедуре

Гликолевый пилинг — это процедура, которая помогает вернуть коже свежесть, упругость и ровный тон. Использование гликолевой кислоты позволяет устранить ороговевшие клетки, стимулировать обновление кожи и улучшить ее текстуру. Разберем особенности процедуры, ее плюсы и минусы, а также важные нюансы домашнего и салонного использования.
Гликолевая кислота, основной компонент пилинга, проникает в верхние слои кожи, запуская процессы регенерации. Процедура улучшает состояние кожи, помогает справляться с возрастными изменениями, пигментацией, рубцами и постакне. Пилинг доступен как в салонах, так и для домашнего использования.
Процедуру рекомендуют для:
Совет: Начинающим рекомендуется использовать средства с концентрацией кислоты 10-15%.
Чтобы избежать осложнений, соблюдайте правила:
Для достижения максимального эффекта косметологи рекомендуют проводить курс из 4-6 процедур с интервалом в 1-2 недели.
Гликолевый пилинг — это эффективная процедура для тех, кто хочет освежить и омолодить кожу. Однако важно учитывать противопоказания и правильно ухаживать за лицом после сеанса.
Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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