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Прыщи на щеках: главные причины и как от них избавиться

3:38
Моя семья » Красота и стиль

Прыщи на щеках — одна из самых распространенных проблем кожи, которая может появляться в любом возрасте. Узнайте, что вызывает высыпания и как с ними справляться.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Что такое прыщи на щеках

Прыщи (акне) — это кожные высыпания, вызванные избыточным выделением себума, который закупоривает поры и провоцирует воспаления. Они могут быть различного вида: от небольших черных точек до болезненных подкожных кист.

Виды прыщей

Комедоны

  • Открытые — черные точки, образующиеся из-за окисления кожного сала.
  • Закрытые — белые плотные бугорки.

Папулы

  • Красные воспаленные узелки, часто вызывающие зуд.

Пустулы

  • Гнойные воспаленные прыщи.

Нодулы (узлы)

  • Глубокие подкожные воспаления, болезненные при прикосновении.

Кистозные прыщи

  • Хронические воспаления, которые оставляют рубцы.

Основные причины прыщей

Гормональные изменения

  • Подростковый возраст, менструация, беременность, лактация, менопауза.
  • У мужчин — повышенный тестостерон, болезни щитовидной железы.

Неправильное питание:

  • Избыток сахара, мучного и жирного стимулирует выработку себума.

Стресс

  • Повышает уровень кортизола, что усиливает воспалительные процессы.

Недостаточная гигиена

  • Редкое мытье рук, использование грязных полотенец и наволочек.

Заболевания ЖКТ

  • Проблемы с кишечником и желудком напрямую отражаются на состоянии кожи.

Наследственность

  • Генетическая предрасположенность к жирной коже и акне.

Экология

  • Жаркая погода, высокая влажность, загрязненный воздух.

Как лечить прыщи на щеках

Мази и лечебные средства

  • Цинковая: подсушивает и борется с бактериями.
  • Салициловая: очищает поры и уменьшает себум.
  • Серная: снимает воспаления.
  • Ретиноевая: ускоряет заживление.
  • Левомеколь: устраняет отеки и воспаления.

Профессиональная чистка

  • Механическая или ультразвуковая очистка лица.

Пилинг

  • Химические пилинги с кислотами удаляют ороговевшие клетки и ускоряют регенерацию.

Лазерная терапия

  • Уменьшает воспаление, очищает поры, разглаживает рубцы.

Карбокситерапия

  • Углекислый газ стимулирует заживление и устраняет пятна после акне.

Как ухаживать за кожей

Ежедневный уход

  • Используйте очищающие пенки и гели.
  • Протирайте кожу лосьонами без спирта.
  • Раз в неделю делайте легкий скраб.

Гигиена

  • Меняйте полотенца и наволочки раз в неделю.
  • Не трогайте лицо грязными руками.

Питание

  • Исключите сахар, мучное, фастфуд и молочные продукты.
  • Добавьте в рацион свежие овощи, фрукты, рыбу и злаки.

Когда обратиться к врачу

Если прыщи долго не проходят, обратитесь к специалистам:

  • Дерматолог: определит тип акне и назначит лечение.
  • Эндокринолог: проверит гормональный фон.
  • Гастроэнтеролог: устранит проблемы ЖКТ.
  • Диетолог: скорректирует рацион
  • Психоневролог: поможет справиться со стрессом.

Заключение

Прыщи на щеках требуют комплексного подхода: ухода за кожей, правильного питания и своевременного обращения к врачам. Регулярное соблюдение рекомендаций поможет избавиться от проблемы и сохранить кожу здоровой.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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