Прыщи на щеках: главные причины и как от них избавиться

Прыщи на щеках — одна из самых распространенных проблем кожи, которая может появляться в любом возрасте. Узнайте, что вызывает высыпания и как с ними справляться.
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Акне
Что такое прыщи на щеках
Прыщи (акне) — это кожные высыпания, вызванные избыточным выделением себума, который закупоривает поры и провоцирует воспаления. Они могут быть различного вида: от небольших черных точек до болезненных подкожных кист.
Виды прыщей
Комедоны
Открытые — черные точки, образующиеся из-за окисления кожного сала.
Закрытые — белые плотные бугорки.
Папулы
Красные воспаленные узелки, часто вызывающие зуд.
Пустулы
Гнойные воспаленные прыщи.
Нодулы (узлы)
Глубокие подкожные воспаления, болезненные при прикосновении.
Углекислый газ стимулирует заживление и устраняет пятна после акне.
Как ухаживать за кожей
Ежедневный уход
Используйте очищающие пенки и гели.
Протирайте кожу лосьонами без спирта.
Раз в неделю делайте легкий скраб.
Гигиена
Меняйте полотенца и наволочки раз в неделю.
Не трогайте лицо грязными руками.
Питание
Исключите сахар, мучное, фастфуд и молочные продукты.
Добавьте в рацион свежие овощи, фрукты, рыбу и злаки.
Когда обратиться к врачу
Если прыщи долго не проходят, обратитесь к специалистам:
Дерматолог: определит тип акне и назначит лечение.
Эндокринолог: проверит гормональный фон.
Гастроэнтеролог: устранит проблемы ЖКТ.
Диетолог: скорректирует рацион
Психоневролог: поможет справиться со стрессом.
Заключение
Прыщи на щеках требуют комплексного подхода: ухода за кожей, правильного питания и своевременного обращения к врачам. Регулярное соблюдение рекомендаций поможет избавиться от проблемы и сохранить кожу здоровой.
Уточнения
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.