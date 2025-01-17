Прыщи на щеках: главные причины и как от них избавиться

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Прыщи на щеках — одна из самых распространенных проблем кожи, которая может появляться в любом возрасте. Узнайте, что вызывает высыпания и как с ними справляться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Что такое прыщи на щеках

Прыщи (акне) — это кожные высыпания, вызванные избыточным выделением себума, который закупоривает поры и провоцирует воспаления. Они могут быть различного вида: от небольших черных точек до болезненных подкожных кист.

Виды прыщей

Комедоны

Открытые — черные точки, образующиеся из-за окисления кожного сала.

Закрытые — белые плотные бугорки.

Папулы

Красные воспаленные узелки, часто вызывающие зуд.

Пустулы

Гнойные воспаленные прыщи.

Нодулы (узлы)

Глубокие подкожные воспаления, болезненные при прикосновении.

Кистозные прыщи

Хронические воспаления, которые оставляют рубцы.

Основные причины прыщей

Гормональные изменения

Подростковый возраст, менструация, беременность, лактация, менопауза.

У мужчин — повышенный тестостерон, болезни щитовидной железы.

Неправильное питание:

Избыток сахара, мучного и жирного стимулирует выработку себума.

Стресс

Повышает уровень кортизола, что усиливает воспалительные процессы.

Недостаточная гигиена

Редкое мытье рук, использование грязных полотенец и наволочек.

Заболевания ЖКТ

Проблемы с кишечником и желудком напрямую отражаются на состоянии кожи.

Наследственность

Генетическая предрасположенность к жирной коже и акне.

Экология

Жаркая погода, высокая влажность, загрязненный воздух.

Как лечить прыщи на щеках

Мази и лечебные средства

Цинковая: подсушивает и борется с бактериями.

подсушивает и борется с бактериями. Салициловая: очищает поры и уменьшает себум.

очищает поры и уменьшает себум. Серная: снимает воспаления.

снимает воспаления. Ретиноевая: ускоряет заживление.

ускоряет заживление. Левомеколь: устраняет отеки и воспаления.

Профессиональная чистка

Механическая или ультразвуковая очистка лица.

Пилинг

Химические пилинги с кислотами удаляют ороговевшие клетки и ускоряют регенерацию.

Лазерная терапия

Уменьшает воспаление, очищает поры, разглаживает рубцы.

Карбокситерапия

Углекислый газ стимулирует заживление и устраняет пятна после акне.

Как ухаживать за кожей

Ежедневный уход

Используйте очищающие пенки и гели.

Протирайте кожу лосьонами без спирта.

Раз в неделю делайте легкий скраб.

Гигиена

Меняйте полотенца и наволочки раз в неделю.

Не трогайте лицо грязными руками.

Питание

Исключите сахар, мучное, фастфуд и молочные продукты.

Добавьте в рацион свежие овощи, фрукты, рыбу и злаки.

Когда обратиться к врачу

Если прыщи долго не проходят, обратитесь к специалистам:

Дерматолог: определит тип акне и назначит лечение.

определит тип акне и назначит лечение. Эндокринолог: проверит гормональный фон.

проверит гормональный фон. Гастроэнтеролог: устранит проблемы ЖКТ.

устранит проблемы ЖКТ. Диетолог: скорректирует рацион

скорректирует рацион Психоневролог: поможет справиться со стрессом.

Заключение

Прыщи на щеках требуют комплексного подхода: ухода за кожей, правильного питания и своевременного обращения к врачам. Регулярное соблюдение рекомендаций поможет избавиться от проблемы и сохранить кожу здоровой.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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