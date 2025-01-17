Перманентный макияж бровей: плюсы, минусы и советы экспертов

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Перманентный макияж бровей — популярная процедура, которая помогает подчеркнуть красоту лица, скорректировать форму и цвет бровей, а также сэкономить время на ежедневном макияже. Однако перед тем как решиться на неё, важно понять все нюансы.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина, макияж

Что такое перманентный макияж бровей

Это косметологическая процедура, при которой под кожу вводится пигмент для создания нужной формы, густоты и оттенка бровей. Перманентный макияж работает как поверхностная татуировка и сохраняется в среднем до двух лет.

Плюсы и минусы

Преимущества

Долговременный результат: цвет держится 1,5-2 года.

цвет держится 1,5-2 года. Естественность: современные техники создают натуральный вид.

современные техники создают натуральный вид. Скрытие дефектов: шрамы или редкие волоски больше не проблема.

шрамы или редкие волоски больше не проблема. Устойчивость: макияж не потечет от дождя или жары.

Недостатки

Изменение оттенка: со временем пигмент может стать светлее или изменить тон.

со временем пигмент может стать светлее или изменить тон. Потребность в коррекции : через 1-1,5 месяца, а затем ежегодно.

: через 1-1,5 месяца, а затем ежегодно. Период заживления: может сопровождаться покраснением и корочками.

может сопровождаться покраснением и корочками. Риск ошибок мастера: исправление — сложный и дорогой процесс.

Популярные техники перманентного макияжа

Пудровое напыление

Создаёт эффект мягкой растушевки, делая брови визуально гуще. Подходит для обладательниц любой кожи, особенно жирной.

Волосковая техника

Штрихи имитируют натуральные волоски. Метод идеален для редких и светлых бровей.

Микроблейдинг

С помощью небольших надрезов и красителя создаётся эффект естественных бровей. Результат выглядит как лёгкая растушёвка карандаша.

Как проходит процедура

Очищение и дезинфекция.

Коррекция формы бровей.

Нанесение анестезии (по желанию).

Разметка и подбор оттенка.

Введение пигмента.

Обработка зоны заживляющими средствами.

Этапы заживления

1-3-й день

Появляются покраснения и отёки. Цвет кажется насыщенным.

4-7-й день

Формируются корочки, которые нельзя трогать.

8-14-й день

Корочки отпадают, а оттенок становится мягче и естественнее.

Рекомендации по уходу

Первые два дня не умываться водой.

Протирать брови хлоргексидином.

Избегать косметики, солярия, сауны и солнца первые две недели.

Использовать заживляющие кремы по рекомендации мастера.

Полезные советы

Для жирной кожи: выбирайте стойкие техники, например пудровую.

выбирайте стойкие техники, например пудровую. Для сухой кожи: лучше подойдут мягкие линии, как в волосковой технике.

лучше подойдут мягкие линии, как в волосковой технике. Для комбинированной кожи: ориентируйтесь на желаемый результат — выразительность или естественность.

Выбор мастера — залог качественного результата. Изучите портфолио, отзывы и квалификацию специалиста.

Заключение

Перманентный макияж бровей — отличный способ подчеркнуть свою красоту и избавиться от ежедневного макияжа. Главное — тщательно выбрать мастера и следовать рекомендациям по уходу, чтобы получить безопасный и долговременный результат.

Уточнения

Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens "постоянный"), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация - внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.



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