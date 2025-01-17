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Перманентный макияж бровей: плюсы, минусы и советы экспертов

3:28
Моя семья » Красота и стиль

Перманентный макияж бровей — популярная процедура, которая помогает подчеркнуть красоту лица, скорректировать форму и цвет бровей, а также сэкономить время на ежедневном макияже. Однако перед тем как решиться на неё, важно понять все нюансы.

Женщина, макияж
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, макияж

Что такое перманентный макияж бровей

Это косметологическая процедура, при которой под кожу вводится пигмент для создания нужной формы, густоты и оттенка бровей. Перманентный макияж работает как поверхностная татуировка и сохраняется в среднем до двух лет.

Плюсы и минусы

Преимущества

  • Долговременный результат: цвет держится 1,5-2 года.
  • Естественность: современные техники создают натуральный вид.
  • Скрытие дефектов: шрамы или редкие волоски больше не проблема.
  • Устойчивость: макияж не потечет от дождя или жары.

Недостатки

  • Изменение оттенка: со временем пигмент может стать светлее или изменить тон.
  • Потребность в коррекции: через 1-1,5 месяца, а затем ежегодно.
  • Период заживления: может сопровождаться покраснением и корочками.
  • Риск ошибок мастера: исправление — сложный и дорогой процесс.

Популярные техники перманентного макияжа

Пудровое напыление

  • Создаёт эффект мягкой растушевки, делая брови визуально гуще. Подходит для обладательниц любой кожи, особенно жирной.

Волосковая техника

  • Штрихи имитируют натуральные волоски. Метод идеален для редких и светлых бровей.

Микроблейдинг

  • С помощью небольших надрезов и красителя создаётся эффект естественных бровей. Результат выглядит как лёгкая растушёвка карандаша.

Как проходит процедура

  • Очищение и дезинфекция.
  • Коррекция формы бровей.
  • Нанесение анестезии (по желанию).
  • Разметка и подбор оттенка.
  • Введение пигмента.
  • Обработка зоны заживляющими средствами.

Этапы заживления

1-3-й день

  • Появляются покраснения и отёки. Цвет кажется насыщенным.

4-7-й день

  • Формируются корочки, которые нельзя трогать.

8-14-й день

  • Корочки отпадают, а оттенок становится мягче и естественнее.

Рекомендации по уходу

  • Первые два дня не умываться водой.
  • Протирать брови хлоргексидином.
  • Избегать косметики, солярия, сауны и солнца первые две недели.
  • Использовать заживляющие кремы по рекомендации мастера.

Полезные советы

  • Для жирной кожи: выбирайте стойкие техники, например пудровую.
  • Для сухой кожи: лучше подойдут мягкие линии, как в волосковой технике.
  • Для комбинированной кожи: ориентируйтесь на желаемый результат — выразительность или естественность.

Выбор мастера — залог качественного результата. Изучите портфолио, отзывы и квалификацию специалиста.

Заключение

Перманентный макияж бровей — отличный способ подчеркнуть свою красоту и избавиться от ежедневного макияжа. Главное — тщательно выбрать мастера и следовать рекомендациям по уходу, чтобы получить безопасный и долговременный результат.

Уточнения

Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens "постоянный"), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация - внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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