Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не все потеряно: 4 способа исправить неудачные стрижку и окрашивание
Ранняя седина: безобидный симптом или сигнал тревоги
Частая ошибка во время варки пельменей: это необходимо знать
Разрушенная экзопланета раскрывает свои внутренние секреты
Стоматолог объяснил, почему опасно разговаривать на холоде
Щенок мечты: как найти питомца с идеальным характером
Минимум пластика, максимум удобства: советы для каждой семьи
Как получать пенсию, чтобы защитить деньги от инфляции?
Кожаная, шерстяная или дутый пуховик? Куртки, которые стоит примерить весной

Идеальный свитер на скидках: что важно знать перед покупкой

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Не игнорируйте скидки! Именно на распродажах можно найти качественные свитеры, которые станут вашей модной базой на несколько сезонов. Главное — подойти к выбору осознанно.

Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

Почему свитер — это инвестиция

Свитер давно перестал быть просто теплой вещью. Правильно подобранный, он станет основой гардероба: идеально подойдет как для офиса, так и для прогулок или вечерних выходов. Главное — выбрать модель, которая выдержит не только носку, но и тренды.

Как выбрать идеальный свитер

Качество материала

  • Отдавайте предпочтение натуральным тканям — шерсти мериноса, кашемиру, альпаке или качественному хлопку. Дополнительные 5-10% синтетики помогут сохранить форму и увеличить износостойкость.

Классический дизайн

  • Универсальные фасоны — прямой крой или легкое приталивание, V-образный или круглый вырез. Избегайте излишнего декора, который быстро выходит из моды.

Цветовая палитра

  • Базовые оттенки — серый, бежевый, черный, темно-синий. Для акцентов подойдут бордовый, оливковый или каштановый. Эти цвета остаются актуальными каждый сезон.

Швы и фурнитура

  • Осмотрите изделие: швы должны быть ровными, а петли — плотными. Проверьте манжеты и низ свитера на слабые участки. Если есть молния или пуговицы, убедитесь в их качестве.

Примерка обязательна

  • Перед покупкой обязательно примерьте свитер. Убедитесь, что он сидит комфортно, не колется и не утяжеляет.

Как ухаживать за свитером

  • Стирайте деликатно: ручная стирка или режим "Шерсть" при низкой температуре воды — лучший выбор.
  • Сушите горизонтально: не подвешивайте свитер — он потеряет форму. Разложите на полотенце.
  • Храните правильно: складывайте свитера в шкаф, избегая вешалок. Добавьте натуральные ароматизаторы для защиты от моли.
  • Удаляйте катышки: используйте машинку для удаления катышков или специальный гребень.

Что учесть при распродаже

  • Избегайте эмоций: красивые, но нефункциональные свитеры с кричащими принтами часто оказываются мимолетной покупкой.
  • Долговечность важнее трендов: выбирайте базовые модели, которые будут актуальны не один сезон.

Уточнения

Сви́тер (англ. sweater от to sweat - "потеть") — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Недвижимость
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой Аудио 
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок
Садоводство, цветоводство
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок Аудио 
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Экономика и бизнес
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Последние материалы
Не все потеряно: 4 способа исправить неудачные стрижку и окрашивание
Ранняя седина: безобидный симптом или сигнал тревоги
Частая ошибка во время варки пельменей: это необходимо знать
Разрушенная экзопланета раскрывает свои внутренние секреты
Стоматолог объяснил, почему опасно разговаривать на холоде
Щенок мечты: как найти питомца с идеальным характером
Минимум пластика, максимум удобства: советы для каждой семьи
Как получать пенсию, чтобы защитить деньги от инфляции?
Кожаная, шерстяная или дутый пуховик? Куртки, которые стоит примерить весной
Соблюдайте эти меры безопасности при использовании банкоматов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.