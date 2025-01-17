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Сколько нужно спать, чтобы улучшить самочувствие и сохранить красоту? Следуйте этим советам

1:37
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Сколько часов нужно спать в сутки

Как правило, для полноценного ночного сна человеку необходимо 5-6 циклов сна. Поэтому врачи советуют взрослым спать не менее 8 часов в сутки. Хотя все зависит от вашей возрастной категории и индивидуальных потребностей. Подросткам нужно больше часов сна — около 10.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Согласно исследованиям, женщинам нужно больше сна, чем мужчинам. В целом, для человека нормально спать от 7 до 10 часов в сутки.

Если вы будете спать столько, сколько вам действительно нужно, вы будете чувствовать себя более энергичным утром и в течение дня, сохраните свою красоту и здоровье.

Когда лучше вставать по утрам

Соблюдение режима сна важно для нормального функционирования организма. Чтобы поддерживать циркадный ритм в норме, старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Лучше всего ложиться спать до 12 часов ночи.

Чтобы обеспечить себе лучший сон, устраните шум вокруг себя и отрегулируйте температуру в спальне до комфортной. На качество сна также влияет комфорт кровати и постельных принадлежностей. Также важно отказаться от еды и гаджетов за 2 часа до сна. Перед сном можно почитать книгу или отправиться на прогулку.

Чем активнее вы будете вести себя в течение дня, тем легче вам будет заснуть. Поэтому вечером можно заняться спортом, плаванием, бегом, йогой или фитнесом.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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