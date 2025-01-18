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Зима не страшна: 8 простых правил, которые помогут сохранить здоровье кожи в холода

3:36
Моя семья » Красота и стиль

Зима — это время года, когда наша кожа особенно нуждается в заботе. Холодный воздух, ветер и центральное отопление могут вызывать сухость, раздражение и покраснение. Но не отчаивайтесь! С помощью простых рекомендаций вы сможете сохранить кожу мягкой и увлажнённой, даже в самые морозные дни, уверяет венгерский выпуск журнала Glamour.

Девушка в шапке
Фото: unsplash.com by Taylor Boggs tailoredfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в шапке
  1. Тёплая вода — ваш союзник. В зимний период многие из нас предпочитают горячий душ, чтобы согреться после улицы. Однако горячая вода лишает кожу естественных защитных масел, что может привести к её сухости. Вместо этого выбирайте тёплую воду, которая бережно очищает и не повреждает защитный барьер. Старайтесь принимать душ не дольше 10-15 минут.
  2. Выбирайте кремовые средства для очищения кожи тела. Для душа используйте кремовые очищающие средства, которые не только мягко очищают, но и увлажняют кожу. Это поможет избежать сухости и стянутости после водных процедур.
  3. Лосьоны для мгновенного увлажнения. После душа наносите увлажняющий лосьон для тела, богатый керамидами. Эти компоненты восстанавливают естественный защитный барьер кожи, предотвращая потерю влаги. Лосьон поможет вашей коже оставаться мягкой и увлажнённой в течение всего дня.
  4. Уход за руками и ногами. Зимой наши руки и ноги часто страдают от сухости. После каждого мытья рук используйте увлажняющий крем, чтобы сохранить их мягкими и гладкими. Вечером наносите на ноги насыщенный крем и надевайте хлопчатобумажные носки. Это поможет крему лучше впитаться и обеспечит вам комфорт всю ночь.
  5. Дополнительная защита. Холодный ветер и мороз могут негативно сказаться на состоянии кожи. Перед выходом на улицу наносите на лицо и руки защитный крем, который создаст барьер от неблагоприятных погодных условий. Не забывайте про губы: используйте качественный бальзам, чтобы предотвратить их растрескивание и сухость.
  6. Увлажнение изнутри. Не забывайте, что здоровая кожа начинается изнутри. Пейте достаточное количество воды — не менее 2 литров в день. Это поможет поддерживать оптимальный уровень увлажнённости кожи.
  7. Питание для здоровья кожи. Ваш рацион также играет важную роль в уходе за кожей. Употребляйте продукты, богатые витаминами С и D, такие как апельсины, киви, грейпфруты. Эти витамины способствуют укреплению защитного барьера кожи и улучшению её общего состояния. Продукты, содержащие антиоксиданты, помогут защитить кожу от вредного воздействия свободных радикалов.
  8. Уделите внимание лицу. Кожа лица требует особого ухода в зимний период. Используйте увлажняющие кремы и сыворотки с плотной текстурой, которые глубоко питают и восстанавливают кожу. Особенно эффективными будут средства с гиалуроновой кислотой или витамином Е.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить кожу здоровой и красивой даже в самые суровые зимние дни. Помните, что забота о коже — это не только про внешний вид, но и про ваше самочувствие и уверенность в себе.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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