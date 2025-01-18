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5 правил расчёсывания волос, которые сохранят их здоровье и красоту

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Многие недооценивают важность правильного расчесывания для здоровья волос, но исследования показывают, что небрежное обращение с расческой может нанести серьёзный вред.

Расчёска
Фото: commons.wikimedia.org by en:User:Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Расчёска

Так, в 2020 году ученые выяснили, что неправильное расчесывание увеличивает механические повреждения волос до 40%. Постоянное воздействие на одни и те же участки может повредить внешний слой волоса — кутикулу, который защищает внутреннюю структуру, пишет венгерский журнал Glamour.

Основные правила расчесывания

  1. Используйте кондиционер. Во время мытья головы кутикулы волос раскрываются, и кондиционер помогает им снова сомкнуться, создавая защитный барьер. Это особенно важно после мытья.
  2. Осторожно расчесывайте мокрые волосы. Влажные волосы наиболее уязвимы к повреждениям. После мытья аккуратно прочешите пряди, подсушенные полотенцем, специальной расческой для мокрых волос. Затем оберните волосы в тюрбан из микрофибры на 15 минут. После этого нанесите несмываемый кондиционер с термозащитой, чтобы облегчить расчесывание.
  3. Правильная техника расчесывания. Начинайте с кончиков, постепенно поднимаясь к корням. Если волосы сильно путаются, держите прядь над расческой, чтобы снизить риск разрыва. Действуйте медленно и аккуратно.
  4. Избегайте чрезмерного расчесывания. Частое расчесывание также может навредить волосам. Достаточно расчесывать их 2 раза в день — утром и вечером.
  5. Применяйте несмываемые средства. Несмываемые кондиционеры помогают уменьшить механические повреждения, вызванные расчесыванием. Наносите их на сухие волосы и дайте им полностью высохнуть перед расчесыванием. Это касается и использования средств для защиты от тепла перед использованием утюжка или фена — наносите их только на сухие волосы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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