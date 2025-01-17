Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Число турпоездок между Россией и Ираном в 2024 году выросло более чем на 20%
Российские туристы назвали свои предпочтения в еде во время путешествий
Генетик объяснил ключевые периоды старения организма
Признаки зрелости капусты: что искать на грядке
Луна попала в список уязвимых объектов культурного наследия
Элитные батальоны и техника НАТО: ВСУ перебросили резервные подразделения в Курскую область
Протезирование зубов: кто может сделать бесплатно?
Витамин B12: почему его дефицит опасен для здоровья?
Оказывается, в частных клиниках можно получить бесплатные услуги по ОМС: узнайте как

Забудьте агрессивный контуринг: вот что в моде в 2025 году

2:40
Моя семья » Красота и стиль

В 2025 году индустрия красоты приняла важное решение — вернуться к естественности и осознанности. Мы все чаще выбираем натуральный макияж и мягкие средства по уходу, а многие старые тренды, напротив, отступают на второй план. Если вы хотите оставаться в гармонии с собой и современными стандартами красоты, обязательно учитывайте эти семь антитрендов.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

1. Слоистый макияж с эффектом маски

Тренд многослойного макияжа с плотными слоями тонального крема, консилера и пудры уходит в прошлое.

"Сегодня кожа должна дышать, а ее текстура — выглядеть естественно. Мы обращаемся к легким увлажняющим основам, которые подстраиваются под цвет кожи и сохраняют ее сияние", — отмечает визажист Любовь Брусницына.

Чем меньше слоев, тем естественнее и свежее выглядит макияж.

2. Избыточный контуринг

Эпоха ярко выраженного контуринга с резкими линиями и тенями также канула в лету. В 2025 году акцент смещается на мягкие и едва заметные корректировки, подчеркивающие индивидуальные черты лица. Отказ от агрессивного контуринга — один из самых заметных шагов в сторону естественной красоты.

3. Агрессивные чистки и абразивные скрабы

Когда-то механические эксфолианты считались важной частью ухода, но сегодня они становятся антитрендом. Они могут нарушить защитный барьер кожи, вызывая воспаления и раздражения.

"На смену им пришли мягкие химические эксфолианты на основе AHA и BHA кислот, которые эффективно, но деликатно очищают кожу", — подчеркивает эксперт.

4. Матовая кожа любой ценой

Идеально матовая кожа, получаемая с помощью плотных средств и обильной пудры, уже не в моде. Вместо этого на пике — здоровое и естественное сияние. Матовый эффект, который делает лицо "безжизненным", ушел в прошлое, уступив место увлажняющим базам и кремовым текстурам, подчеркивающим свежесть кожи.

5. Универсальные бьюти-продукты

Мода на универсальные средства, которые подходят "для всех и на все случаи жизни", больше не актуальна. Сегодня все больше ценится индивидуальный подход к уходу, основанный на потребностях вашей кожи. Продукты, адаптированные под конкретные проблемы, такие как акне или возрастные изменения, — на пике популярности.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок
Садоводство, цветоводство
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок Аудио 
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока
Правда ТВ
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Сводка с фронта: Путин ожидает на параде Победы таинственного "большого гостя" из США, Франция тайно провела учения Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Последние материалы
Российские туристы назвали свои предпочтения в еде во время путешествий
Генетик объяснил ключевые периоды старения организма
Признаки зрелости капусты: что искать на грядке
Луна попала в список уязвимых объектов культурного наследия
Элитные батальоны и техника НАТО: ВСУ перебросили резервные подразделения в Курскую область
Протезирование зубов: кто может сделать бесплатно?
Забудьте агрессивный контуринг: вот что в моде в 2025 году
Витамин B12: почему его дефицит опасен для здоровья?
Оказывается, в частных клиниках можно получить бесплатные услуги по ОМС: узнайте как
Проверьте, как вы спите: один симптом рака проявляется во сне и часто упускается из виду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.