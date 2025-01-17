Забудьте агрессивный контуринг: вот что в моде в 2025 году

2:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2025 году индустрия красоты приняла важное решение — вернуться к естественности и осознанности. Мы все чаще выбираем натуральный макияж и мягкие средства по уходу, а многие старые тренды, напротив, отступают на второй план. Если вы хотите оставаться в гармонии с собой и современными стандартами красоты, обязательно учитывайте эти семь антитрендов.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

1. Слоистый макияж с эффектом маски

Тренд многослойного макияжа с плотными слоями тонального крема, консилера и пудры уходит в прошлое.

"Сегодня кожа должна дышать, а ее текстура — выглядеть естественно. Мы обращаемся к легким увлажняющим основам, которые подстраиваются под цвет кожи и сохраняют ее сияние", — отмечает визажист Любовь Брусницына.

Чем меньше слоев, тем естественнее и свежее выглядит макияж.

2. Избыточный контуринг

Эпоха ярко выраженного контуринга с резкими линиями и тенями также канула в лету. В 2025 году акцент смещается на мягкие и едва заметные корректировки, подчеркивающие индивидуальные черты лица. Отказ от агрессивного контуринга — один из самых заметных шагов в сторону естественной красоты.

3. Агрессивные чистки и абразивные скрабы

Когда-то механические эксфолианты считались важной частью ухода, но сегодня они становятся антитрендом. Они могут нарушить защитный барьер кожи, вызывая воспаления и раздражения.

"На смену им пришли мягкие химические эксфолианты на основе AHA и BHA кислот, которые эффективно, но деликатно очищают кожу", — подчеркивает эксперт.

4. Матовая кожа любой ценой

Идеально матовая кожа, получаемая с помощью плотных средств и обильной пудры, уже не в моде. Вместо этого на пике — здоровое и естественное сияние. Матовый эффект, который делает лицо "безжизненным", ушел в прошлое, уступив место увлажняющим базам и кремовым текстурам, подчеркивающим свежесть кожи.

5. Универсальные бьюти-продукты

Мода на универсальные средства, которые подходят "для всех и на все случаи жизни", больше не актуальна. Сегодня все больше ценится индивидуальный подход к уходу, основанный на потребностях вашей кожи. Продукты, адаптированные под конкретные проблемы, такие как акне или возрастные изменения, — на пике популярности.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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