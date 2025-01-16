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Бороздки на ногтях? Как решить эту проблему с помощью филлера

2:48
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь замечали бороздки на своих ногтях? Это проблема, которая беспокоит каждую третью женщину. Внешний вид ногтей напрямую влияет на уверенность в себе, и бороздки могут доставить немало дискомфорта. Но что делать, если они появились? Ответ прост — филлер для ногтей. О том, как избавиться от рифленых ногтей и что это за средство, нам рассказала нейл-мастер Александра Петрик.

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Что такое бороздки на ногтях

Вертикальные линии, проходящие по всей длине ногтя, называются бороздками. Эти неровности тянутся от кутикулы и могут быть заметными, особенно если они становятся более выраженными. Все натуральные ногти обладают подобной текстурой, но с возрастом бороздки становятся более явными, что делает ногти менее гладкими.

Почему появляются бороздки

Как объясняет Александра, бороздки — это, по сути, морщины на ногтях. С возрастом этот эффект усиливается, что приводит к появлению более глубоких линий. Но не только возрастные изменения вызывают подобные дефекты. Частое мытье рук, использование агрессивных средств для снятия лака и даже нехватка воды могут привести к ухудшению состояния ногтей. В таких случаях ногти становятся сухими и ломкими, что только усугубляет проблему.

Как справиться с рифлёными ногтями

Если бороздки уже появились, на помощь придет филлер для ногтей. Это косметическое средство, которое помогает выровнять поверхность ногтевой пластины, создавая эффект гладкости и идеальной формы. Важно помнить, что филлер не улучшает здоровье ногтей, а лишь улучшает их внешний вид. Это своего рода "затирка" для ногтя, которая заполняет микроскопические неровности с помощью белковых волокон или мелких частиц.

В чём секрет филлера

Филлер для ногтей действует за счет содержащихся в нем активных частиц, которые эффективно заполняют ложбинки на поверхности ногтя. Он придает ногтевой пластине гладкость и ровность, что особенно важно для тех, кто страдает от выраженных бороздок. Однако, как и любое косметическое средство, филлер имеет свои ограничения. Он не укрепляет ногти и не предотвращает их ломкость. Но при этом он не нанесет вреда вашим ногтям.

Комплексный подход к уходу за ногтями

Филлер поможет скрыть дефекты, но для долгосрочного решения проблемы важен комплексный уход. Регулярное увлажнение, укрепление ногтей с помощью масел и других питательных средств помогут вам сохранить ногти здоровыми и красивыми на долгое время.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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