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Стильно и тепло: как носить спортивные костюмы в холодное время года

2:37
Моя семья » Красота и стиль

Зимой не нужно отказываться от удобства и стиля — в этом сезоне спортивные костюмы и джоггеры становятся отличным выбором для повседневных прогулок. Забудьте стереотипы о том, что стильная одежда должна быть неудобной или слишком холодной. Вот несколько простых советов, как носить спортивные костюмы зимой и выглядеть модно.

Девушка занимается спортом
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка занимается спортом

1. Правильные материалы

Для зимы лучше выбрать джоггеры и спортивные костюмы из более теплых тканей, таких как флис или хлопок с начесом. Эти материалы не только сохраняют тепло, но и позволяют коже дышать. Знакомая с детства ткань превращается в комфортный и стильный элемент гардероба, который не только согревает, но и не ограничивает в движениях.

2. Слои одежды — ваш лучший друг

Зимнее время — это игра температур, поэтому важно быть готовым к переменам. Наденьте под спортивный костюм термобелье или облегающую футболку с длинным рукавом — это добавит тепла, но не будет сковывать движения. В самые холодные дни можно добавить слои — например, сверху надеть плотную юбку в пол, сочетая ее с джоггерами. Так вы будете не только комфортно чувствовать себя, но и выглядеть стильно.

3. Идеальная верхняя одежда

Миксуйте джоггеры с верхней одеждой, которая подходит к вашему стилю. Подойдут парка, пальто, тренч или объемный пуховик.

"Можно комбинировать все с чем угодно — это вопрос личных предпочтений и погодных условий", — отмечает стилист.

Даже шуба из искусственного меха или короткая куртка из овчины будет хорошо сочетаться с спортивным образом.

4. Обувь — ключ к комфорту

Обувь играет важную роль в зимнем образе. Для джоггеров идеально подойдут утепленные кроссовки, ботинки на толстой подошве или практичные сапоги-угги. Они защитят от холода, снега и льда, сохраняя при этом стильный вид. Хотя некоторые знаменитости могут рискнуть носить джоггеры с каблуками, на практике такая обувь будет менее удобной для зимних прогулок.

5. Не бойтесь экспериментировать

Стиль стал гораздо более гибким и демократичным. Даже если вам хочется добавить в зимний лук элементы спортивного стиля, никто не скажет, что это неуместно. Главное — найти баланс между удобством и элегантностью. Спортивный стиль зимними днями — это не только удобно, но и актуально.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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