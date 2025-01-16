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Секреты здорового ужина: когда и что съесть, чтобы не набрать лишние килограммы

2:36
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Всё, что касается здоровья, всегда сопряжено с множеством нюансов, и правильное время для приема пищи — не исключение. Не так важно, сколько вы едите, как когда. Если вы хотите похудеть, то время играет ключевую роль в регулировании обмена веществ и в контроле аппетита.

Салат
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Циркадные ритмы организма — это своего рода "внутренние часы", которые управляют множеством процессов, включая переработку пищи. Нарушение их работы из-за неправильного времени приема пищи может вызвать увеличение потребления калорий и даже спровоцировать гормональные сбои. Понимание этого — ключ к здоровому весу и хорошему самочувствию.

Итак, когда лучше всего принимать пищу

Завтрак: Начало дня имеет значени

Исследования подтверждают: те, кто завтракает в первые два часа после пробуждения, как правило, имеют меньший риск ожирения. Важно, чтобы завтрак был сбалансированным — с клетчаткой, витаминами и минералами. Опоздав с первым приемом пищи, вы рискуете не только накопить лишний вес, но и столкнуться с дефицитом энергии в течение дня.

"У тех, кто завтракает поздно, риск ожирения в 5 раз выше."

Если же завтрак съеден в течение двух часов после пробуждения, шанс набрать лишний вес снижается на 50%.

Обед: идеальное время для ланча

Меньше всего исследований проведено относительно времени обеда, но одно стало очевидным: поздний прием пищи после 15:00 может замедлить процесс похудения. Оптимальное время для ланча — около полудня или в первой половине дня. Это помогает поддерживать стабильный уровень энергии и не мешает процессу сжигания жира.

Ужин: когда и что лучше съесть

Поздний ужин — ещё один враг стройной фигуры. Переедание на ночь, особенно с высококалорийными блюдами, приводит не только к набору веса, но и к более серьезным проблемам, таким как сахарный диабет и болезни сердца. Ужин не должен быть позднее, чем за два часа до сна, и обязательно легким. Хорошо подойдут овощи, белковая пища, но избегайте сложных углеводов.

"Поздний прием пищи может снизить качество сна и замедлить метаболизм."

Если вы почувствовали голод между основными приемами пищи, не переживайте — перекусы могут быть полезными. Главное — выбирать правильные продукты, такие как орехи, фрукты или нежирный йогурт.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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