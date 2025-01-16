Вот как часто нужно стричь кончики. Советы парикмахеров

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1. Для здоровых волос. Если ваши волосы находятся в хорошем состоянии и не склонны к сечению, достаточно стричь кончики раз в 10-12 недель. Это поможет поддерживать форму стрижки и предотвратит появление секущихся концов.

Фото: flickr.com by Mark Ittleman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон красоты

2. Для поврежденных волос. Если волосы сухие, ломкие или имеют секущиеся концы, стоит стричь их чаще — примерно раз в 6-8 недель. Это позволит быстрее избавиться от повреждений и ускорить процесс восстановления.

3. Для длинных волос. Длинные волосы требуют особого ухода, так как они подвержены большему стрессу и повреждениям. Рекомендуется стричь кончики каждые 8-10 недель, чтобы поддерживать их здоровый вид.

4. Для коротких волос. Короткая стрижка требует более частого обновления формы. Обычно кончики стригут каждые 4-6 недель, чтобы прическа выглядела аккуратно и ухоженно.

5. После окрашивания. Окрашенные волосы могут стать более сухими и ломкими, поэтому после процедуры окрашивания стоит обратить особое внимание на уход за ними. Стрижку кончиков можно проводить через 6-8 недель после окрашивания.

Важно помнить, что регулярная стрижка кончиков способствует здоровому росту волос и предотвращает дальнейшее повреждение. Даже небольшая коррекция длины поможет вашим волосам выглядеть ухоженными и красивыми.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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