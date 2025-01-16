Топ-6 зимних головных уборов, которые выглядят стильно

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

1. Шапка-шлем. Этот головной убор полностью закрывает голову, уши и шею, обеспечивая максимальную защиту от холода и ветра. Подходит для активного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка в шапке

2. Классическая зимняя шапка. Традиционная вязаная шапка, которая плотно прилегает к голове и хорошо сохраняет тепло. Может быть выполнена из шерсти, акрила или других теплых материалов.

3. Ушанка. Классический русский головной убор, который отлично подходит для суровых зимних условий. Ушанка имеет специальные завязки, которые можно завязать под подбородком или оставить свободными.

4. Капор. Комбинированный головной убор, состоящий из шапки и шарфа. Капор удобен тем, что одновременно защищает голову, шею и плечи от холода.

5. Кепка с ушками. Стильный вариант зимней кепки, оснащенный специальными клапанами для защиты ушей. Подходит для менее морозной погоды.

6. Берет. Береты бывают разных стилей и материалов, включая шерстяные варианты для зимы. Они добавляют образу элегантности и тепла.

Уточнения

Ша́пка (фр. chape — «крышка», «колпак», от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых; в отличие от шляпы, у шапки нет полей.



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