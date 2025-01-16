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Мои волосы стали сухими зимой: как вернуть им блеск и силу

3:07
Моя семья » Красота и стиль

Зима — это не только время холодного ветра и снежных бурь, но и настоящий вызов для наших волос. Перепады температур, сухой воздух в помещениях и постоянное использование стайлинговых средств могут привести к ломкости, сухости и потере блеска.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Не переживайте, восстановить здоровье волос в холодные месяцы вполне возможно! Следуйте этим простым советам, чтобы вернуть локонам блеск и жизненную силу.

1. Интенсивное увлажнение

Зимой волосы особенно нуждаются в питании. Маски на основе натуральных масел — лучший помощник в этом.

"Аргановое, кокосовое и масло ши отлично проникают в структуру волос, восстанавливая их изнутри. Наносите маску на влажные волосы, укутывайте их полотенцем и оставляйте на 30 минут, затем тщательно смывайте", — советует стилист Евгения Куклина.

Увлажняющие средства помогают сохранить волосы мягкими и блестящими.

2. Минимизация термического воздействия

Плойки и утюжки могут нанести ущерб уже поврежденным волосам. Постарайтесь сократить их использование в холодное время года. Если укладка необходима, не забывайте про термозащитные средства и выбирайте минимальный режим нагрева.

3. Регулярная обрезка кончиков

Не забывайте о регулярной стрижке — каждые 6-8 недель. Это предотвратит сечение и поможет сохранить волосы здоровыми. Миф о том, что волосы начинают расти быстрее от обрезки, не имеет под собой оснований, но результат в виде красивых и ухоженных кончиков очевиден.

4. Защита от холода

Холодный воздух на улице — еще один враг ваших волос. Чтобы избежать пересыхания, носите шапки из натуральных тканей, таких как шерсть или кашемир. Если не любите шапки, используйте термозащитные спреи или серумы, которые создают барьер и защищают волосы от воздействия холода.

5. Правильное расчесывание

Используйте расчески с широкими зубьями, которые не повреждают волосы и не вызывают их ломкость. Начинайте расчесывать волосы с кончиков, постепенно поднимаясь к корням — это поможет избежать запутывания и повреждений.

6. Питательный рацион

Чтобы волосы оставались здоровыми, важно следить за своим питанием. Белки, жирные кислоты омега-3, витамины и минералы — все это способствует укреплению волос. Продукты, богатые железом, цинком и витаминами группы B, помогут укрепить волосы изнутри.

7. Ночной уход

Забота о волосах не должна заканчиваться днем. Используйте шелковые наволочки, которые уменьшат трение волос о подушку и предотвратят их повреждения. Также на ночь можно наносить несмываемые сыворотки или масла для дополнительного питания и восстановления.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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