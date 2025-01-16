7 самых стильных оттенков для маникюра в 2025 году: выбери свой

2:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы ищете свежие идеи для маникюра в 2025 году, то приготовьтесь к удивлению. Главным словом года будет "легкость". Несмотря на разнообразие оттенков, все они будут достаточно мягкими и универсальными, чтобы даже самые нерешительные могли смело выбирать эти цвета, не выходя из зоны комфорта.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Маникюр

Палитра трендов: от классики до ярких акцентов

2025 год принесет не только возвращение любимых оттенков, но и интересные новинки. В моде будут как классические цвета, так и насыщенные оттенки, которые идеально подойдут для создания яркого маникюра.

Вот семь главных трендов для маникюра, которые помогут вам всегда быть на волне моды:

1. Маникюр в стиле Тиффани Блю

Бирюзовый цвет, как у знаменитого бренда Tiffany, снова на пике популярности. Он приносит свежесть и яркость, делая маникюр заметным и эффектным, но не кричащим.

2. Маникюр цвета морской волны

Глубокий синий оттенок океана — это стильный выбор, который добавляет элегантности и немного мистики вашему образу. Он идеально подходит для любого времени года и отлично смотрится как в матовом, так и в глянцевом исполнении.

3. Карамельный маникюр

Мягкий и почти нейтральный, этот цвет идеально подходит для повседневного маникюра. Он гармонично смотрится с любым тоном кожи и даже напоминает тренд 2025 года — мокко-мусс.

4. Темно-вишневый маникюр

Бордовый цвет, оттенок вина или спелой вишни, — этот маникюр всегда смотрится роскошно и загадочно. Такой глубокий и насыщенный оттенок сохраняет свою популярность и в 2025 году.

5. Красный маникюр

Красный цвет не выходит из моды, и это не случайно. Он универсален и подходит практически ко всем цветам кожи. Такой маникюр всегда выглядит ярко, но при этом остаётся классикой.

6. Голые ногти

Если вы предпочитаете натуральный стиль, то легкий молочный оттенок с едва заметным розовым подтоном — это именно то, что вам нужно. Этот тренд идеально подходит для тех, кто хочет подчеркнуть ухоженность своих ногтей без лишних акцентов.

7. Лавандовый маникюр

Яркий лавандовый цвет — это свежий и оригинальный оттенок, который стал настоящим хитом весны 2025 года. Он привлекает внимание, но при этом остаётся нежным и легким, что делает его идеальным для весеннего маникюра.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.