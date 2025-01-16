Мини-платья и леггинсы: самый горячий тренд 2025 года

2:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мини-платья снова в центре внимания! Этот стиль сочетает в себе элегантность разных эпох, от шестидесятых до минимализма 90-х. Платья с короткими рукавами, прямые или с акцентом на талии, подчеркивают силуэт, оставаясь сдержанными и шикарными.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женщина в платье

Трендовые цвета — черный, бежевый и коричневый, который также заявлен как цвет года. Но самое интересное — это комбинация мини-платья с леггинсами, которая становится настоящим хитом 2025 года.

Мини-платья и леггинсы: необычный союз

Немного экспериментируя с этим образом, можно создать уникальные и удобные наряды, где мини-платья становятся частью многослойных комплектов. Это могут быть сочетания с куртками, брюками или, например, леггинсами. Модные дома, такие как Miu Miu, Mugler и Gucci, переосмысляют привычные леггинсы, предлагая модели из шерстяного трикотажа, с принтами логотипов, латекса и кожи. Этот тренд позволяет выглядеть стильно, но при этом оставаться в полном комфорте.

Как носить леггинсы с мини-платьем: 5 идей уличного стиля

Сарафан с воротником и серые леггинсы в рубчик

Маленькое коричневое платье без рукавов с хрустальной вышивкой и воротником, дополненное толстыми серыми леггинсами в рубчик. Стильный контраст с каблуками mary jane kitten и длинными черными кожаными перчатками создаёт элегантный, но неформальный образ. Мини-платье и латексные леггинсы

Черное минималистичное мини-платье с бретельками в сочетании с латексными леггинсами — дерзкая и смелая комбинация. Эффектная игра контрастов, смягчающая грубость латекса с помощью сандалий на платформе и золотых украшений. Длинная рубашка и леггинсы с разрезом

Рубашка-платье с пышными рукавами в стиле Chloé идеально сочетается с черными леггинсами с разрезами и балетками. Этот образ придаёт элегантность и романтизм, идеально подходя для весны 2025. Мини-платье и леггинсы с принтами

Для смелых экспериментов можно выбрать мини-платье с ярким принтом и сочетать его с леггинсами с логотипами или необычным текстилем, например, из латекса или эко-кожи. Свободное платье с толстовкой и леггинсами

Стиль уличной моды поддерживает сочетание мини-платья с худи или свитшотом и лёгкими леггинсами. Этот образ идеально подходит для повседневной носки, но при этом сохраняет актуальность в трендах.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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