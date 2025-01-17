Зимний уход за кожей: как выбрать сыворотку на холодное время года и не ошибиться

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Зимой лучше использовать безжировую сыворотку для ухода за кожей, чтобы не перегружать её плотными текстурами. Дерматовенеролог, косметолог и эксперт бренда To My Skin Валерия Шаповалова рекомендует выбирать сыворотки с лёгкой консистенцией.

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"Сыворотка для зимы как промежуточный элемент ухода должна обладать легкой консистенцией — быть чуть водянистой или гелеобразной. Не забывайте, что на нее чуть позже вы нанесете питательный или защитный крем", — объяснила косметолог.

Для тех, кто предпочитает сыворотки с масляной или кремовой текстурой, Шаповалова советует использовать их как самостоятельное средство, не добавляя крем в дальнейшем. Она также подчёркивает важность увлажнения кожи зимой, поэтому рекомендует выбирать сыворотки с церамидами или гиалуроновой кислотой в составе.

Церамиды — это липиды, которые отвечают за упругость и защиту кожи от внешних факторов. Их недостаток может привести к сухости и раздражениям, поэтому сыворотки с церамидами могут помочь восполнить этот дефицит. Гиалуроновая кислота, в свою очередь, отлично увлажняет кожу и уменьшает мелкие морщинки, пишет Газета. Ru.

При выборе сыворотки важно учитывать тип кожи. Для жирной кожи, склонной к акне, подойдут продукты с противовоспалительными компонентами, такими как ниацинамид. Этот ингредиент укрепляет барьерную функцию кожи, устраняет воспаления, улучшает метаболизм и микроциркуляцию крови, а также борется с пигментацией. Витамин С также полезен зимой, так как он укрепляет стенки сосудов, предотвращает появление пигментных пятен и выравнивает тон кожи.

Особое внимание зимой следует уделить сывороткам с ретинолом и кислотами. Кислоты обладают отшелушивающим эффектом, но их использование на активном солнце может вызвать проблемы с кожей. Ретинол, в свою очередь, является антиоксидантом, который способствует восстановлению эпидермиса, но может усилить пигментацию и пересушить кожу в летнее время. Зимой эти компоненты мягко отшелушивают ороговевшие клетки, выравнивают кожу и подготавливают её к нанесению питательного крема.

Однако перед использованием сывороток с ретинолом и кислотами рекомендуется проконсультироваться со специалистом, напомнила косметолог.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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