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Как натуральный чай помогает в борьбе с акне и улучшает кожу

1:30
Моя семья » Красота и стиль

С древних времен люди искали натуральные способы поддержания здоровья кожи. Одним из популярных средств в борьбе с акне стал травяной чай, который помогает улучшить состояние кожи.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Как приготовить целебный чай

Для приготовления напитка соберите следующие ингредиенты:

  • 4-5 шт. шафрана,
  • 5 стручков кардамона,
  • 1 ч. л. измельчённого имбиря,
  • 1 ч. л. порошка солодки,
  • 1 ч. л. топлёного масла,
  • 2 стакана воды.

Наполните кастрюлю водой и доведите до кипения.
Как только вода закипит, добавьте все ингредиенты: шафран, кардамон, имбирь, солодку и масло. Тщательно перемешайте смесь.
Уменьшите огонь и дайте настояться около 8 минут, продолжая кипятить на слабом огне.
Снимите кастрюлю с огня, процедите напиток и дайте немного остыть.

Рекомендации по приему

Для достижения лучшего эффекта пейте этот чай через 30 минут после обеда или натощак. Регулярное употребление в течение трёх месяцев поможет заметно улучшить состояние кожи.

Противопоказания и меры предосторожности

Натуральные ингредиенты, используемые в чае, могут вызвать индивидуальную реакцию. Перед началом применения такого рецепта обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать возможных нежелательных эффектов.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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