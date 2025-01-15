Эти два цвета в 2025 году вас удивят! Узнайте, что выбрали соцсети

Вы могли бы подумать, что главный цвет года выбирается только Институтом цвета Pantone, но в 2025 году тренды рождаются в соцсетях. И если мокка мусс — это выбор Pantone, то настоящие тренды мы видим совсем в других оттенках.
Никто не ожидал, что маринованные огурцы станут одним из самых обсуждаемых трендов. Да, это может звучать странно, но этот оттенок зеленого с сероватым подтоном и мягким землистым акцентом быстро завоевал популярность в интернете. Pinterest Predicts даже выделил его в отдельную категорию! Модные аналитики уверены, что его успех в том, что он приносит в образы спокойствие и естественность, словно трава после дождя или мох на камнях.
Не менее интересен и второй тренд — цвет спелой черешни. Этот насыщенный красный с оттенками рубинового идеально подходит как для ярких акцентов, так и для базовых вещей. "Черри" стал настоящим открытием еще летом прошлого года, но осенью этот оттенок начал захватывать популярность на полную мощность.
Обе эти палитры прекрасно отражают текущие тенденции в моде. В мире, где минимализм теряет позиции, а ностальгия и драматизм возвращаются, маринованные огурцы и черри становятся символами живых, искренних эмоций. Они привносят свежий взгляд на привычные вещи, став акцентами в повседневных образах. С одной стороны, спокойный зеленый дает ощущение гармонии, а с другой — яркий красный черешни привносит драматичную глубину.
Эти тренды подойдут не только для одежды, но и для аксессуаров. Важно уметь сочетать такие насыщенные цвета с другими элементами гардероба, чтобы они не затмевали общий образ, а добавляли ему яркости и глубины. Используйте маринованный огурец в качестве основного цвета в комплекте или акцентируйте им детали, а черри можно добавлять в качестве ярких акцентов, например, в сумках или обуви.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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