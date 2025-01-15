Эти два цвета в 2025 году вас удивят! Узнайте, что выбрали соцсети

2:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы могли бы подумать, что главный цвет года выбирается только Институтом цвета Pantone, но в 2025 году тренды рождаются в соцсетях. И если мокка мусс — это выбор Pantone, то настоящие тренды мы видим совсем в других оттенках.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бордовые сапоги

Новые фавориты: маринованные огурцы и черри

Никто не ожидал, что маринованные огурцы станут одним из самых обсуждаемых трендов. Да, это может звучать странно, но этот оттенок зеленого с сероватым подтоном и мягким землистым акцентом быстро завоевал популярность в интернете. Pinterest Predicts даже выделил его в отдельную категорию! Модные аналитики уверены, что его успех в том, что он приносит в образы спокойствие и естественность, словно трава после дождя или мох на камнях.

Не менее интересен и второй тренд — цвет спелой черешни. Этот насыщенный красный с оттенками рубинового идеально подходит как для ярких акцентов, так и для базовых вещей. "Черри" стал настоящим открытием еще летом прошлого года, но осенью этот оттенок начал захватывать популярность на полную мощность.

Как эти цвета влияют на моду

Обе эти палитры прекрасно отражают текущие тенденции в моде. В мире, где минимализм теряет позиции, а ностальгия и драматизм возвращаются, маринованные огурцы и черри становятся символами живых, искренних эмоций. Они привносят свежий взгляд на привычные вещи, став акцентами в повседневных образах. С одной стороны, спокойный зеленый дает ощущение гармонии, а с другой — яркий красный черешни привносит драматичную глубину.

Как носить эти оттенки

Эти тренды подойдут не только для одежды, но и для аксессуаров. Важно уметь сочетать такие насыщенные цвета с другими элементами гардероба, чтобы они не затмевали общий образ, а добавляли ему яркости и глубины. Используйте маринованный огурец в качестве основного цвета в комплекте или акцентируйте им детали, а черри можно добавлять в качестве ярких акцентов, например, в сумках или обуви.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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