Гуаша для лица: волшебный инструмент или рекламный ход

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы хотите улучшить форму своего лица и избавиться от отечности, попробуйте инструмент, который буквально захватил TikTok* — гуаша. Это традиционный китайский метод массажа с использованием гладких каменных или металлических инструментов, и, судя по результатам пользователей, он способен творить настоящие чудеса.

Недавнее видео под названием "Сила Гуаша" на платформе TikTok* стало настоящим хитом. Автор ролика утверждает, что с помощью ежедневных процедур за 11 месяцев ей удалось значительно подтянуть контуры лица и улучшить его форму. Многие поклонники ухода за кожей на TikTok* подтверждают эти впечатляющие результаты.

Согласно WebMD, гуаша помогает улучшить циркуляцию крови и уменьшить воспаление, что, в свою очередь, способствует улучшению состояния кожи. Однако это не все. Фармацевт Торрун Говинд, в свою очередь, утверждает, что гуаша помогает уменьшить отечность, делает цвет лица более здоровым и даже может уменьшить видимость тонких линий и морщин.

Клиенты, которые регулярно используют гуаша, сообщают о том, что кожа становится более упругой и подтянутой, а сам процесс массажа помогает создать более четкие контуры лица. Один из пользователей TikTok* сказал:

"Я не был уверен, что это сработает, но теперь я рад, что попробовал. Мое лицо стало выглядеть намного лучше, и я не могу поверить, насколько сильно оно изменилось”.

Однако важно понимать, что результаты от использования гуаша носят временный характер и должны быть частью более комплексного ухода за кожей. Использовать его на регулярной основе для улучшения контуров лица и состояния кожи — это долгосрочный процесс, который придает коже более свежий и здоровый вид.

*

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.