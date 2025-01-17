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Секреты минималистичного и стильного гардероба

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Минимализм в моде — это не просто тренд, а философия, которая призывает отказаться от излишков и сосредоточиться на качестве, а не количестве. Понимание того, что стиль не зависит от количества одежды, а от того, как её носить, открывает новые горизонты в выборе гардероба.Сегодня мы расскажем, как избавиться от лишних вещей и остаться стильной.

Багаж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Багаж

Основа минимализма: качество и универсальность

Когда речь заходит о минимализме, важно акцентировать внимание на универсальных вещах, которые легко комбинируются между собой. Остановитесь на базовых элементах гардероба: классическом пальто, белой рубашке, черных брюках или джинсах. Эти вещи можно сочетать в бесконечном количестве образов, и они всегда остаются актуальными.

Как избавиться от лишнего?

Прежде чем пополнять свой гардероб, оцените каждую вещь. Спросите себя: "Носила ли я это в последние несколько месяцев? Подходит ли это ко всему остальному?" Если на оба вопроса ответ отрицательный, скорее всего, эту вещь стоит выкинуть или отдать Сосредоточьтесь на предметах, которые соответствуют вашему стилю жизни и имеют возможность сочетаться с другими вещами.

Стиль в простоте

Не стоит забывать, что минимализм не означает отсутствие стиля. Напротив, в простоте заключается элегантность. Используйте аксессуары, такие как сумки, обувь и украшения, чтобы добавлять яркости и индивидуальности своему образу.

Минимализм позволяет вам быть более уверенной в своем стиле, ведь чем меньше вещей, тем легче выбрать именно то, что отражает вашу личность.

Уточнения

Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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