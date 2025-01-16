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Как использовать сухой шампунь без вреда для волос и кожи головы?

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Сухие шампуни давно стали спасением для тех, кто живёт в быстром ритме. Они позволяют за считаные минуты придать волосам свежий вид, убрать жирный блеск и даже создать лёгкий объём. Но, как и любое средство, сухие шампуни имеют не только достоинства, но и недостатки. Разберёмся, как их правильно использовать, чтобы не навредить волосам.

Кудрявые волосы
Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кудрявые волосы

Преимущества сухих шампуней

Экономия времен

Это главное преимущество сухих шампуней. В условиях нехватки времени или отсутствия доступа к воде они становятся настоящим спасением.

Объём и текстура

Средство создаёт прикорневой объём, что особенно полезно для тонких волос. К тому же, сухие шампуни помогают легко формировать причёски.

Удобство использования

Компактные флаконы легко помещаются в сумку, что делает их незаменимыми для путешествий, командировок и активного образа жизни.

Недостатки и риски

Закупорка пор

Если использовать средство слишком часто, кожа головы может начать страдать. Избыток средства накапливается, что приводит к раздражению и перхоти.

Сухость волос

Многие сухие шампуни содержат спирт, который может пересушивать кожу головы и волосы, делая их ломкими.

Не заменяет полноценное мытьё

Сухой шампунь устраняет только внешний жирный блеск, но не очищает волосы от загрязнений и остатков стайлинговых средств.

Как правильно использовать сухой шампунь?

  • Перед использованием хорошо встряхните флакон.
  • Распылите средство на корни волос с расстояния 20–30 см.
  • Подождите 1–2 минуты, чтобы средство впитало жир.
  • Массажными движениями распределите шампунь по коже головы. 
  • Остатки тщательно вычешите расчёской.

Сухие шампуни — это удобный и быстрый способ освежить волосы, но злоупотреблять ими не стоит. Они идеально подходят для экстренных ситуаций, но не могут заменить полноценный уход. Чтобы волосы оставались здоровыми, используйте сухие шампуни не чаще 1–2 раз в неделю и регулярно мойте голову подходящими средствами.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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