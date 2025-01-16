Как гормоны влияют на состояние ваших волос?

Здоровье волос — это не только вопрос ухода, но и состояние всего организма. Гормоны играют ключевую роль в их росте, густоте и внешнем виде. Понимание этой взаимосвязи поможет сохранить волосы здоровыми и блестящими.
Эстроген способствует укреплению волосяных фолликулов, делая волосы гуще и здоровее. При понижении уровня этого гормона, например, в период менопаузы, локоны становятся тоньше и начинают выпадать.
Избыток тестостерона может привести к облысению и утрате густоты шевелюры. У женщин этот гормон в высоких дозах часто вызывает появление более жёстких волос или залысин.
Гипотиреоз или гипертиреоз могут приводить к ломкости, сухости и потере волос. Регулярные проверки состояния щитовидной железы важны для поддержания здоровья шевелюры.
Здоровье волос напрямую связано с состоянием гормонального фона. Уделяя внимание своему организму, вы сможете сохранить локоны сильными, густыми и блестящими.
Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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