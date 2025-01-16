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Как гормоны влияют на состояние ваших волос?

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Здоровье волос — это не только вопрос ухода, но и состояние всего организма. Гормоны играют ключевую роль в их росте, густоте и внешнем виде. Понимание этой взаимосвязи поможет сохранить волосы здоровыми и блестящими.

Гормоны и их влияние на волосы

Эстроген для густоты и блеска

Эстроген способствует укреплению волосяных фолликулов, делая волосы гуще и здоровее. При понижении уровня этого гормона, например, в период менопаузы, локоны становятся тоньше и начинают выпадать.

Тестостерон и его последствия

Избыток тестостерона может привести к облысению и утрате густоты шевелюры. У женщин этот гормон в высоких дозах часто вызывает появление более жёстких волос или залысин.

Щитовидная железа и здоровье локонов

Гипотиреоз или гипертиреоз могут приводить к ломкости, сухости и потере волос. Регулярные проверки состояния щитовидной железы важны для поддержания здоровья шевелюры.

Как сохранить волосы при гормональных сбоях?

  • Обратитесь к врачу: регулярные медицинские осмотры помогут вовремя выявить изменения в гормональном фоне.
  • Сбалансированное питание: включайте в рацион белки, витамины группы B и цинк.
  • Подходящий уход: выбирайте средства, которые укрепляют волосы и защищают их от повреждений.

Здоровье волос напрямую связано с состоянием гормонального фона. Уделяя внимание своему организму, вы сможете сохранить локоны сильными, густыми и блестящими.

Уточнения

Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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