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Роль коллагена и кератина для здоровья волос

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы волосы были сильными, блестящими и здоровыми, необходимо учитывать множество факторов — от правильного питания до выбора подходящих средств по уходу. Однако два важнейших компонента, которые оказывают прямое влияние на их состояние, — это коллаген и кератин. Эти белки не только способствуют поддержанию структуры волос, но и играют ключевую роль в их восстановлении и защите от повреждений. 

Длинные волосы, заплетенные в косу
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Длинные волосы, заплетенные в косу

Что такое коллаген и как он влияет на волосы?

Коллаген — это главный белок, который отвечает за упругость и эластичность кожи, а также поддерживает волосы. С возрастом уровень коллагена в организме снижается, что может привести к ухудшению состояния локонов: они становятся более тонкими и ломкими. Регулярное потребление продуктов, богатых коллагеном, а также использование косметических средств с этим белком могут способствовать укреплению волос и восстановлению их структуры.

Кератин: строительный блок для сильных волос

Кератин — это еще один важнейший белок, который составляет основу волос. Он придает им прочность и блеск. Недостаток кератина может привести к тусклости волос, их ломкости и сухости. Использование продуктов, содержащих кератин, помогает восстановить поврежденную структуру локонов и вернуть им здоровый вид.

Как поддерживать уровень коллагена и кератина?

Для поддержания волос в хорошем состоянии важно не только использовать косметику с коллагеном и кератином, но и включать в рацион продукты, которые способствуют их выработке. Белки, витамины A и C, а также омега-3 жирные кислоты помогут сохранить волосы сильными, здоровыми и блестящими.

Забота о волосах с учётом их потребностей в коллагене и кератине позволит сохранить локоны здоровыми и красивыми на долгие годы.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

Кератины — семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь хитину.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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Роль коллагена и кератина для здоровья волос
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