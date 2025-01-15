Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морковь — новый союзник в лечении диабета: новые исследования учёных
Доллар давит на евро: причины и перспективы
Приднестровье получит газ от России: что известно о поставках
Маршрут транзита уточняется — Россия обеспечит Приднестровье гуманитарным газом
Есть ли польза в колбасе и сосисках?
Появился запах кошачьей мочи на диване? Вот как его удалить!
Одышка, отёки и усталость: как не пропустить симптомы сердечной недостаточности
Первый складной проектор: инновация доступна каждому
Волочкова заявила, что больше не будет заниматься благотворительностью

Как сохранить красоту волос зимой? Топ-8 советов

2:06
Моя семья » Красота и стиль

1. Не выходите на улицу с мокрыми волосами. Волосы могут замерзнуть при низкой температуре, что приведет к повреждению структуры волоса. Перед выходом обязательно высушивайте волосы феном или дайте им высохнуть естественным путем.
2. Носите головной убор. Шапка защищает волосы от холода и ветра, предотвращая потерю влаги и повреждения. Выбирайте шапки из натуральных материалов, чтобы избежать раздражения кожи головы.
3. Используйте увлажняющие средства. В зимний период волосы нуждаются в дополнительном увлажнении. Используйте маски для волос, содержащие натуральные масла (например, аргановое масло), а также кондиционеры с увлажняющими компонентами.
4. Ограничьте использование горячих инструментов. Фен, утюжок и плойка могут дополнительно сушить волосы. Постарайтесь сократить частоту использования этих приборов или выбирайте режимы с меньшей температурой.
5. Пейте больше воды. Поддержание водного баланса организма помогает сохранять волосы здоровыми изнутри. Пейте достаточное количество воды ежедневно.
6. Регулярно подстригайте кончики. Регулярная стрижка поможет избавиться от секущихся концов и предотвратить дальнейшее повреждение волос.
7. Увлажняйте воздух в помещении. Сухой воздух в помещениях с центральным отоплением может негативно сказываться на состоянии волос. Используйте увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности.
8. Правильное питание. Включите в рацион продукты, богатые витаминами А, Е, С и группы B, а также омега-3 жирными кислотами. Это поможет укрепить волосы и улучшить их состояние.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье и красоту ваших волос даже в самые холодные зимние месяцы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секреты ремонта: что сначала — обои или ламинат
Недвижимость
Секреты ремонта: что сначала — обои или ламинат Аудио 
Горит чек: простые решения для водителей
Авто
Горит чек: простые решения для водителей Аудио 
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Договор Армении с США о стратегическом партнёрстве подписан поспешно и эмоций в Кремле не вызывает Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
В США объяснили, почему обыграть БРИКС Трампу будет проблематично
Появился запах кошачьей мочи на диване? Вот как его удалить!
Одышка, отёки и усталость: как не пропустить симптомы сердечной недостаточности
Первый складной проектор: инновация доступна каждому
Волочкова заявила, что больше не будет заниматься благотворительностью
20 фитнес-трендов: от смарт-кольца до тренировок для души
Как восстановить СТС на автомобиль: пошаговая инструкция
Добровольное заточение в интернете закончилось свадьбой
Украина предложила военным в ДНР миллион долларов за сдачу Горловки: ФСБ раскрыла провокацию
Договор Армении с США о стратегическом партнёрстве подписан поспешно и эмоций в Кремле не вызывает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.