Эти витамины нужны для здоровья волос, тогда многих проблем не станет

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для здоровья волос важны следующие витамины:

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik Укладка волос

1. Витамин A — способствует росту волос и предотвращает их ломкость. Он помогает коже головы вырабатывать достаточное количество кожного сала, которое защищает волосы от пересыхания.

2. Витамины группы B:

B1 (тиамин) — улучшает кровообращение кожи головы, что способствует лучшему питанию корней волос.

B2 (рибофлавин) — поддерживает здоровье кожи головы и предотвращает появление перхоти.

B3 (ниацин) — стимулирует рост волос и укрепляет их структуру.

B5 (пантотеновая кислота) — помогает предотвратить выпадение волос и ускоряет их восстановление после повреждений.

B6 (пиридоксин) — участвует в обмене веществ, что важно для здорового роста волос.

B7 (биотин) — один из самых важных витаминов для волос, так как он укрепляет их и предотвращает ломкость.

B9 (фолиевая кислота) — способствует обновлению клеток кожи головы и стимулирует рост новых волос.

B12 (цианокобаламин) — необходим для нормального кровообращения и питания волосяных фолликулов.

3. Витамин C — усиливает иммунитет и помогает организму лучше усваивать железо, что важно для здоровья волос.

4. Витамин D — играет важную роль в росте волос, поддерживая нормальное функционирование волосяных фолликулов.

5. Витамин E — антиоксидант, который защищает клетки кожи головы от повреждения свободными радикалами и улучшает кровообращение.

Эти витамины можно получать из продуктов питания или специальных витаминных комплексов. Важно помнить, что перед началом приёма любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.