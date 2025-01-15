Важные советы по использованию кислотного пилинга дома

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кислотный пилинг — это процедура, при которой используются различные кислоты для очищения и обновления кожи. Он помогает удалить омертвевшие клетки, улучшить текстуру дермы и стимулировать обновление клеток. Если вы хотите попробовать кислотный пилинг в домашних условиях, важно соблюдать осторожность и следовать рекомендациям, чтобы не повредить кожу.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка задумалась

Виды кислот для пилинга

Для домашнего пилинга обычно используют несколько типов кислот:

Гликолевая кислота — помогает в борьбе с мелкими морщинами и пигментацией.

— помогает в борьбе с мелкими морщинами и пигментацией. Молочная кислота — увлажняет кожу и способствует её обновлению.

— увлажняет кожу и способствует её обновлению. Салициловая кислота — эффективна для жирной и проблемной кожи, очищает поры и борется с акне.

Как правильно использовать кислотный пилинг дома?

Выбор средства. Начните с продуктов с низкой концентрацией кислоты (например, 5–10%). Тестирование на чувствительность. Перед первым использованием проведите тест на небольшом участке кожи, чтобы избежать аллергической реакции. Соблюдение времени. Не оставляйте пилинг на коже дольше указанного времени, чтобы избежать раздражений. Защита от солнца. После процедуры кожа становится более чувствительной к ультрафиолету, поэтому обязательно используйте солнцезащитные средства.

Когда не стоит использовать кислотный пилинг?

При наличии открытых ран или воспалений на коже.

Если у вас повышенная чувствительность кожи.

В период активного солнечного воздействия без дополнительной защиты.

Кислотный пилинг может стать отличным способом для обновления дермы, если использовать его с осторожностью. Следуя простым рекомендациям, вы сможете эффективно улучшить состояние своей кожи, не рискуя её повреждением.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.