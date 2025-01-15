Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топливный рынок — что ждёт автовладельцев в ближайшие годы
Швейцарский электрокар с открытой крышей: всё, что нужно знать о Spider
Первые симптомы ушных проблем у кошек: не пропустите важное
Коммунальные службы повредили авто? Как добиться справедливости
Полиция оштрафовала водителя Yangwang U9 компании BYD за уличные танцы в Китае
Какие ошибки в дизайне спальни помешают нормальному сну? Мнение дизайнеров
Упростите сложное: техника для быстрого обучения
Скончавшаяся Добровольская оставила тяжелобольную дочь-подростка
Ледяная вода и риски: кому нельзя участвовать в крещенских купаниях

Простые способы создать объём даже на редких волосах

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Создание объёмных причёсок может быть настоящей задачей для обладательниц тонких волос. Однако правильный подход к укладке и выбору средств поможет добиться густоты без необходимости в агрессивном начёсе. Узнайте, как создать эффект пышных и здоровых локонов с минимальными усилиями.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

Подготовка волос: основа для объёма

Перед укладкой важно правильно вымыть волосы. Используйте шампуни и кондиционеры с пометкой «для объёма». Они помогают облегчить структуру волос, не утяжеляя их. Не забывайте о глубоком очищении кожи головы раз в неделю, чтобы удалить остатки стайлинговых средств.

Средства для объёма

  • Муссы и пенки. Наносите на влажные волосы, уделяя внимание прикорневой зоне.
  • Спреи с морской солью. Создают текстуру и визуальный объём.
  • Пудра для волос. Отличный вариант для быстрого обновления укладки.

Техники укладки для объёма

  1. Сушка волос вниз головой. Это самый простой способ придать корням пышность.
  2. Правильная расчёска. Используйте брашинг среднего диаметра, чтобы создать эффект густоты.
  3. Лёгкие локоны. Волны визуально добавляют объём и делают волосы более густыми.

Создать объём без начёса возможно даже для тонких волос. Экспериментируйте с техниками и выбирайте то, что подходит именно вам!

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Шоу-бизнес
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману Аудио 
Горит чек: простые решения для водителей
Авто
Горит чек: простые решения для водителей Аудио 
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Наука и техника
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Швейцарский электрокар с открытой крышей: всё, что нужно знать о Spider
Первые симптомы ушных проблем у кошек: не пропустите важное
Коммунальные службы повредили авто? Как добиться справедливости
Полиция оштрафовала водителя Yangwang U9 компании BYD за уличные танцы в Китае
Какие ошибки в дизайне спальни помешают нормальному сну? Мнение дизайнеров
Упростите сложное: техника для быстрого обучения
Скончавшаяся Добровольская оставила тяжелобольную дочь-подростка
Простые способы создать объём даже на редких волосах
Ледяная вода и риски: кому нельзя участвовать в крещенских купаниях
Простой способ, позволяющий сохранить свежую зелень в холодильнике почти на месяц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.