Натуральные рецепты с травами для красоты и здоровья волос

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Травы всегда были надежными помощниками в уходе за волосами. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые питают кожу головы, стимулируют рост локонов и предотвращают выпадение. Рассмотрим 5 популярных трав, их свойства и способы использования для укрепления волос.

Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Розмарин

Розмарин стимулирует кровообращение в коже головы, что улучшает питание волосяных фолликулов. Для приготовления настоя залейте 2 столовые ложки сухого розмарина стаканом кипятка, настаивайте 30 минут. Используйте как ополаскиватель после мытья головы.

Крапива

Крапива богата железом, кремнием и витаминами группы B. Она укрепляет волосы, делает их более густыми и здоровыми. Для использования заварите 3 столовые ложки сухой крапивы в литре воды, остудите и используйте как ополаскиватель.

Ромашка

Ромашка смягчает и успокаивает кожу головы, предотвращая зуд и раздражение. Кроме того, она придает волосам блеск и делает светлые оттенки ярче. Настой готовят из 2 столовых ложек ромашки и 500 мл кипятка, остужают и наносят на волосы.

Лаванда

Лаванда помогает уменьшить ломкость волос, борется с перхотью и снимает стресс. Масло лаванды можно добавлять в шампунь или маски (3–5 капель).

Корень лопуха

Лопух укрепляет волосы, стимулируя их рост. Отвар из корня лопуха (1 столовая ложка на стакан воды) полезно втирать в корни волос перед мытьем.

Использование трав в уходе за волосами — это естественный способ укрепить локоны и улучшить их внешний вид. Регулярное применение травяных настоев и масел сделает ваши волосы здоровыми и красивыми.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.



Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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