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Техники массажа льдом для свежести кожи лица

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Ледяной массаж — это простой и доступный способ ухода, который способен оживить кожу и подарить ей здоровый вид. Однако, как и любое средство, его использование требует правильного подхода. Разберем, в чем заключаются преимущества массажа льдом, какие могут быть риски и как извлечь максимум пользы.

Вода со льдом
Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода со льдом

Польза льда для кожи

Массаж льдом улучшает кровообращение, что способствует улучшению цвета лица и уменьшению отёчности. Лёд оказывает тонизирующий эффект, помогает сузить поры и уменьшить жирный блеск. Также он отлично справляется с устранением следов усталости и уменьшением воспалений.

Вред льда и меры предосторожности

Несмотря на пользу, злоупотребление ледяным массажом может повредить кожу. Чрезмерное воздействие холода способно вызвать сухость, раздражение и даже сосудистые повреждения. Чтобы избежать негативных последствий, используйте лед только через тонкую ткань или марлю, избегая прямого контакта с кожей.

Техники массажа льдом

  • Классический массаж: мягкими круговыми движениями проведите кубиком льда по лицу, уделяя внимание скулам, подбородку и лбу.
  • Ледяная дорожка: проведите льдом от центра лба к вискам, затем от носа к щекам.
  • Точечный массаж: прикладывайте лёд к воспалениям и зонам отечности для локального эффекта.

Ледяной массаж— это универсальное средство, которое при правильном использовании улучшает состояние кожи. Главное — соблюдать баланс и не переусердствовать.

Уточнения

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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