Секреты идеальной кожи: как победить пигментацию и морщины

Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пигментация и морщины — это естественные признаки старения кожи, с которыми сталкивается почти каждый человек. Но что если мы скажем, что эти проблемы можно контролировать? Существует несколько способов, которые помогут замедлить процесс и улучшить внешний вид кожи.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Пигментация: откуда она берется и как с ней бороться

Пигментные пятна появляются по разным причинам: избыточное солнце, гормональные изменения, воспаления или даже возраст. Чтобы избавиться от пигментации, важно понимать, как она появляется. Есть два основных подхода:

Интенсивное отшелушивание и пилинги. Это методы, которые подразумевают воздействие на кожу через её повреждение, стимулируя обновление клеток.

Позитивное воздействие на механизмы пигментации. Такой подход направлен на предотвращение появления пятен. Например, ретинол помогает ускорить обновление кожи без внешних повреждений.

Пептиды, в свою очередь, активируют или блокируют различные процессы, влияя на пигмент.

Морщины: как бороться с возрастными изменениями

Никто не может стереть морщины с лица, как в фотошопе. Однако, зная, что именно приводит к их появлению, можно замедлить этот процесс.

Мимические морщины (например, межбровные или лобные) появляются из-за активной мимики. В этом случае помогают пептиды-миорелаксанты или инъекции ботулотоксина, которые уменьшают подвижность мышц.

Статические морщины, такие как носогубные складки, появляются из-за гравитации, потери упругости кожи и изменения структуры лица. В этом случае важно стимулировать обновление кожи и улучшить её кровообращение. Это можно делать с помощью регулярных процедур, которые укрепляют кожу и поддерживают её в тонусе.

Как сохранить упругость кожи

Возрастные изменения не минуют, но есть способы замедлить процесс.

Увлажнение — это один из самых простых, но эффективных методов. «Тонкие линии» обезвоженности быстро исчезают при использовании глубоко увлажняющих средств.

Регулярные процедуры по снятию отёчности и улучшению циркуляции крови также играют важную роль. В комбинации с улучшением осанки они помогают избежать провисания кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.