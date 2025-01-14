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Не верьте мифам! Как правильно бороться с отёками

2:11
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Отёки — это не только косметическая проблема, но и сигнал о том, что что-то не так в организме. Когда в тканях скапливается лишняя жидкость, появляется опухание, которое может повлиять на внешний вид, ограничить подвижность и вызвать дискомфорт. Причины отёков могут быть самыми разнообразными — от недостаточной физической активности до гормональных изменений и проблем с лимфатическим дренажем.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Часто отёки не только вызывают неудобства, но и являются признаками более серьёзных заболеваний, таких как болезни сердца, почек или эндокринной системы. Поэтому важно не только бороться с этим состоянием, но и понять, что стоит за его появлением.

Как бороться с отёками

Основная цель при отёках — это восстановление нормального оттока жидкости из тканей. Существует несколько методов, которые помогают облегчить это состояние.

Упражнения для улучшения кровообращения

Специально подобранные физические упражнения играют ключевую роль в уменьшении отёков. Они активируют кровообращение и лимфодренаж, способствуя ускоренному выведению излишков жидкости из организма.

  • Ходьба или легкие кардио-нагрузки. Даже обычная прогулка способствует улучшению циркуляции крови и активизирует лимфатическую систему, помогая уменьшить отёки в ногах.
  • Упражнения на растяжку. Простые растягивающие движения, такие как наклоны, повороты корпуса и растяжка ног, помогают снять напряжение и улучшают кровообращение.
  • Подъем ног. Лежа на спине, приподнимите ноги, чтобы они оказались выше уровня сердца. Это помогает улучшить отток жидкости и снизить отёки в нижней части тела.

Массаж

Массаж, особенно лимфодренажный, может стать отличным дополнением к упражнениям. Он способствует активному выведению лишней жидкости из организма и улучшению циркуляции крови. Массаж можно делать как в салоне, так и в домашних условиях, используя специальные кремы или масла для улучшения эффекта.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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