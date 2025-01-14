Не верьте мифам! Как правильно бороться с отёками

Отёки — это не только косметическая проблема, но и сигнал о том, что что-то не так в организме. Когда в тканях скапливается лишняя жидкость, появляется опухание, которое может повлиять на внешний вид, ограничить подвижность и вызвать дискомфорт. Причины отёков могут быть самыми разнообразными — от недостаточной физической активности до гормональных изменений и проблем с лимфатическим дренажем.
Часто отёки не только вызывают неудобства, но и являются признаками более серьёзных заболеваний, таких как болезни сердца, почек или эндокринной системы. Поэтому важно не только бороться с этим состоянием, но и понять, что стоит за его появлением.
Основная цель при отёках — это восстановление нормального оттока жидкости из тканей. Существует несколько методов, которые помогают облегчить это состояние.
Специально подобранные физические упражнения играют ключевую роль в уменьшении отёков. Они активируют кровообращение и лимфодренаж, способствуя ускоренному выведению излишков жидкости из организма.
Массаж, особенно лимфодренажный, может стать отличным дополнением к упражнениям. Он способствует активному выведению лишней жидкости из организма и улучшению циркуляции крови. Массаж можно делать как в салоне, так и в домашних условиях, используя специальные кремы или масла для улучшения эффекта.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.