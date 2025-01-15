Похудение без стресса: что нужно знать для комфортного результата

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Сколько килограммов можно сбросить за месяц? Ответ прост — сколько захотите! Но не все способы одинаково полезны для здоровья. Мы расскажем о двух подходах к снижению веса: вредном и здоровом. Второй из них — это путь, которым стоит идти.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

Вредный путь: перестать есть

Когда вы резко ограничиваете себя в еде, организм начинает сжигать не только жиры, но и мышцы. Мышечная ткань — это главный источник энергии для организма, и, к сожалению, самый первый ресурс, который он начинает "перераспределять" при дефиците калорий. Но если этого дефицита будет слишком много, организм начнет забирать энергию и из жизненно важных органов, например, из сердечной мышцы. Это крайне опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям.

Здоровый путь: небольшой дефицит калорий и спорт

Есть два важнейших закона правильного похудения:

Энергетический дефицит. Чтобы терять вес, организму нужно меньше калорий, чем он тратит. Этот дефицит можно создать двумя способами: через физическую активность или уменьшение потребляемой пищи. Медленное снижение веса. Чем плавнее процесс похудения, тем легче удерживать результат. Оптимально — это 2-4,5% от массы тела в месяц. Например, если вы весите 60 кг, то за месяц можно сбросить около 1,3 кг. Это безопасно и эффективно.

4 шага к здоровому похудению

Рассчитайте свою норму калорий. Для этого используйте формулу Миффлина-Сан Жеора. Чтобы создать дефицит, отнимите 10-15% от суточной нормы калорий. Например, если ваша норма 2000 калорий, то дефицит в 15% составит 300 калорий. Это безопасная цифра, которая позволит терять примерно 300 г в неделю. Балансируйте БЖУ. Важно соблюдать соотношение белков, жиров и углеводов, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества. Можно подстроить этот баланс под свои предпочтения и самочувствие, но не забывайте про белки и избегайте лишних углеводов. Занимайтесь физической активностью. Фитнес — ключевой компонент здорового похудения. Запишитесь в спортзал и выберите занятие по душе: танцы, штанги, кардио или йога. Главное, чтобы это приносило вам удовольствие. Найдите персонального тренера. Если вам нужно больше индивидуального подхода, персональный тренер поможет составить программу тренировок, подобранную под вашу физическую форму и цели. Он же проследит за правильным питанием и будет мотивировать вас не сдаваться.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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