Мужское облысение: 3 главные причины и как с ними бороться

2:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый мужчина хоть раз в жизни переживал страх перед потерей волос. Этот процесс может начаться по разным причинам — от гормональных изменений до неправильного питания. И если проблема уже возникла, важно не паниковать, а искать решение.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Лысый мужчина

Почему начинается облысение

Гормональные сбои

Облысение нередко связано с нарушением гормонального фона. Причины могут быть разнообразные: от приема лекарств до стресса. Важно, что как только гормональный баланс восстанавливается, волосы часто начинают расти снова. Резкое похудение

Долгие диеты или голодовки ради фигуры могут привести к проблемам с волосами. Быстрое и значительное снижение массы тела может спровоцировать выпадение волос, что вызвано нехваткой питательных веществ. Болезни

Облысение часто является следствием заболеваний, особенно инфекций и эндокринных нарушений. Снижение иммунитета также отражается на состоянии волос. Если вы заметили ухудшение состояния волос после болезни, это может быть сигналом, что стоит обратиться к врачу.

Как помочь восстановить волосы

Мезотерапия

Одной из самых эффективных процедур является мезотерапия. В этом случае врач вводит под кожу витаминные комплексы, направленные на восстановление волос. Мезотерапия воздействует прямо на очаг облысения, улучшая питание волосяных луковиц. Плазмотерапия

Процедура основана на введении в кожу головы плазмы, обогащенной тромбоцитами. Такой метод помогает улучшить кровообращение, что активирует рост новых волос. К тому же, этот метод абсолютно безопасен, так как используется собственная кровь пациента. Дарсонвализация

Для стимуляции роста волос используется аппарат Дарсонваля, который воздействует на кожу головы импульсами тока высокой частоты. Это помогает улучшить кровообращение и активировать волосяные луковицы. Дарсонваля можно приобрести в аптеке и использовать в домашних условиях.

Правильное питание

Помимо процедур, трихологи советуют обратить внимание на рацион. Избыточное потребление алкоголя и жирной пищи может ухудшить состояние волос. Постарайтесь сбалансировать питание, чтобы предоставить вашим волосам все необходимые витамины и минералы для роста.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.



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