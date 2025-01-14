Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бытовой конфликт обернулся трагедией: в Москве застрелен сотрудник ФСБ
Науськивают Украину: Лавров обвинил США в атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока»
В России произошёл массовый сбой в работе интернета
Вычёсывание без проблем: секреты ухода за кошачьей шерстью
Как тренироваться для гармоничного развития мускулатуры: баланс нагрузки
Рукав рвётся? Главные причины и как их избежать
Мужское облысение: 3 главные причины и как с ними бороться
Топ-5 критериев для выбора профессионалов для ремонта
Простые шаги к стройности после праздников

У вас часто электризуются волосы? Вот что вам поможет

1:46
Моя семья » Красота и стиль

1. Используйте увлажняющий шампунь и кондиционер. Увлажнённые волосы меньше подвержены электризации. Выбирайте средства с питательными маслами, такими как аргановое или кокосовое масло.

Сушка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Сушка волос

2. Наносите несмываемый кондиционер или сыворотку для волос. Эти продукты помогают удерживать влагу и предотвращают сухость волос.

3. Регулярно пользуйтесь масками для волос. Маски глубоко увлажняют волосы и делают их менее подверженными воздействию статического электричества.

4. Избегайте использования фена и утюжков. Высокие температуры могут сушить волосы и увеличивать вероятность электризации. Если вы всё же используете фен, выбирайте режим холодного воздуха.

5. Носите одежду из натуральных материалов. Синтетические ткани, такие как полиэстер, часто вызывают статическое электричество. Предпочтение стоит отдавать одежде из хлопка, шерсти или шёлка.

6. Пользуйтесь антистатическими спреями. Они специально разработаны для борьбы со статическим электричеством и могут наноситься непосредственно на волосы или расчёску.

7. Увлажняйте воздух в помещении. Использование увлажнителя воздуха поможет поддерживать оптимальный уровень влажности, что уменьшит вероятность электризации волос.

8. Не забывайте о правильном питании. Включите в свой рацион продукты, богатые витаминами А, Е и группы В, а также омега-3 жирными кислотами. Это поможет улучшить состояние ваших волос изнутри.

 

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки кормления, которые вызывают рвоту у кошек
Домашние животные
Ошибки кормления, которые вызывают рвоту у кошек Аудио 
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Еда и рецепты
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев Хищники и жертвы грядущего мира: не стоит недооценивать опасность антироссийских планов Запада Виктор Пахомов
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Последние материалы
Вычёсывание без проблем: секреты ухода за кошачьей шерстью
Как тренироваться для гармоничного развития мускулатуры: баланс нагрузки
Рукав рвётся? Главные причины и как их избежать
Мужское облысение: 3 главные причины и как с ними бороться
Топ-5 критериев для выбора профессионалов для ремонта
Простые шаги к стройности после праздников
Слаще мёда: как выбрать самые вкусные сорта яблок
Конкуренция с Россией заставляет немецкого производителя удобрений приостановить деятельность
7 вещей, которые нужно делать родителям для воспитания эмоционально интеллектуальных детей
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.