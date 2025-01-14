7 шагов к идеальной коже и волосам после новогодних праздников

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Праздники — это всегда весело, но иногда они оставляют свой след не только в памяти, но и на нашем теле. После обильных застолий, макияжа, алкоголя и недостатка сна, кожа и волосы могут выглядеть усталыми и тусклыми. Чтобы вернуть им здоровый вид, важно подходить к восстановлению комплексно. Вот семь советов от косметолога Ирины Созиновой, которая работает в сфере красоты уже 14 лет.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Патчи для глаз

1. Уход за кожей: восстанавливаем баланс

После праздников кожа может стать раздраженной и покрасневшей. Чтобы вернуть ей свежесть, косметолог рекомендует включить в уход успокаивающие маски с гиалуроновой кислотой или алоэ вера. Эти компоненты помогут увлажнить и снять воспаление. Также не забывайте о регулярном пилинге, который удаляет отмершие клетки и восстанавливает сияние кожи. Только выбирайте деликатные скрабы, чтобы не повредить эпидермис.

2. Минимум макияжа

Дайте коже «отдохнуть» от интенсивного макияжа, который мы часто наносим на праздники. Ограничьтесь легким тоном и натуральными оттенками, чтобы не перегружать поры и позволить коже восстановиться.

3. Восстановление волос

После праздников волосы могут стать сухими и поврежденными из-за частого использования фена и стайлинга. Включите в уход восстанавливающие маски с кератином или натуральными маслами. Эти средства помогут вернуть структуру волосам и сделать их более здоровыми и блестящими.

4. Водный баланс

Праздничные застолья с алкогольными напитками и соленой пищей могут сильно нарушить водный баланс в организме. Чтобы вернуть гидратацию, начните пить не менее 1,5–2 литров воды в день. Это поможет очистить организм от токсинов и восстановит упругость кожи.

5. Баланс питания

Не забывайте о правильном питании. Включите в рацион больше фруктов, овощей и белков. Ягоды, рыба и орехи, содержащие антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты, помогут укрепить волосы и вернуть коже здоровое сияние.

6. Сон и отдых

Недосыпание — одна из главных причин тусклой кожи и ломких волос. Постарайтесь высыпаться, выделяя на сон не менее 7–8 часов в сутки. Это позволит организму восстановиться и ускорит процессы регенерации.

7. Профессиональные процедуры

Если хотите быстрее вернуть себе бьюти-состояние, подумайте о посещении косметолога. Например, аппаратная методика гидрафациал (hydrafacial) деликатно очищает и омолаживает кожу. Также можно сделать кератиновое восстановление волос, чтобы вернуть шевелюре блеск и здоровье.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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