Какой крем для лица лучше использовать зимой? Мнение косметологов

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Тип кожи

1. Для сухой кожи. Выбирайте увлажняющий крем с насыщенной текстурой, содержащий масла и питательные компоненты, такие как масло ши, кокосовое масло, глицерин, гиалуроновая кислота. Эти ингредиенты помогут создать защитный барьер и удержать влагу в коже.

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2. Для жирной кожи. Даже жирная кожа нуждается в увлажнении зимой, но выбирайте легкие кремы с гелевой текстурой, которые не будут забивать поры. Ищите продукты с увлажняющими компонентами, такими как алоэ вера, пантенол, ниацинамид.

3. Для комбинированной кожи. Комбинированный тип требует баланса между увлажнением и контролем жирного блеска. Подберите крем с легкой текстурой, который будет увлажнять сухие участки и контролировать жирность в Т-зоне.

4. Для чувствительной кожи. Обратите внимание на гипоаллергенные кремы, содержащие успокаивающие компоненты, такие как аллантоин, экстракт ромашки, календулы. Избегайте агрессивных ингредиентов и ароматизаторов.

Основные компоненты зимнего крема

Масла. Масло жожоба, аргановое масло, оливковое масло — они создают защитную пленку и глубоко питают кожу. Глицерин и гиалуроновая кислота. Увлажняют и удерживают влагу в коже. Пантенол. Успокаивает и заживляет мелкие повреждения. Антиоксиданты. Витамины C и E защищают кожу от свободных радикалов и способствуют восстановлению.

Рекомендации по использованию

— Наносите крем за 30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться и создать защитный слой.

— Утром используйте дневной крем с SPF, так как даже зимой солнце может оказывать негативное воздействие на кожу.

— Вечером можно использовать более питательный ночной крем для восстановления кожи.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.



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