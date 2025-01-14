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Какой крем для лица лучше использовать зимой? Мнение косметологов

2:06
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Тип кожи

1. Для сухой кожи. Выбирайте увлажняющий крем с насыщенной текстурой, содержащий масла и питательные компоненты, такие как масло ши, кокосовое масло, глицерин, гиалуроновая кислота. Эти ингредиенты помогут создать защитный барьер и удержать влагу в коже.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

2. Для жирной кожи. Даже жирная кожа нуждается в увлажнении зимой, но выбирайте легкие кремы с гелевой текстурой, которые не будут забивать поры. Ищите продукты с увлажняющими компонентами, такими как алоэ вера, пантенол, ниацинамид.

3. Для комбинированной кожи. Комбинированный тип требует баланса между увлажнением и контролем жирного блеска. Подберите крем с легкой текстурой, который будет увлажнять сухие участки и контролировать жирность в Т-зоне.

4. Для чувствительной кожи. Обратите внимание на гипоаллергенные кремы, содержащие успокаивающие компоненты, такие как аллантоин, экстракт ромашки, календулы. Избегайте агрессивных ингредиентов и ароматизаторов.

Основные компоненты зимнего крема

  1. Масла. Масло жожоба, аргановое масло, оливковое масло — они создают защитную пленку и глубоко питают кожу.
  2. Глицерин и гиалуроновая кислота. Увлажняют и удерживают влагу в коже.
  3. Пантенол. Успокаивает и заживляет мелкие повреждения.
  4. Антиоксиданты. Витамины C и E защищают кожу от свободных радикалов и способствуют восстановлению.

Рекомендации по использованию

— Наносите крем за 30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться и создать защитный слой.
— Утром используйте дневной крем с SPF, так как даже зимой солнце может оказывать негативное воздействие на кожу.
— Вечером можно использовать более питательный ночной крем для восстановления кожи.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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