Какой крем для лица лучше использовать зимой? Мнение косметологов

1. Для сухой кожи. Выбирайте увлажняющий крем с насыщенной текстурой, содержащий масла и питательные компоненты, такие как масло ши, кокосовое масло, глицерин, гиалуроновая кислота. Эти ингредиенты помогут создать защитный барьер и удержать влагу в коже.
2. Для жирной кожи. Даже жирная кожа нуждается в увлажнении зимой, но выбирайте легкие кремы с гелевой текстурой, которые не будут забивать поры. Ищите продукты с увлажняющими компонентами, такими как алоэ вера, пантенол, ниацинамид.
3. Для комбинированной кожи. Комбинированный тип требует баланса между увлажнением и контролем жирного блеска. Подберите крем с легкой текстурой, который будет увлажнять сухие участки и контролировать жирность в Т-зоне.
4. Для чувствительной кожи. Обратите внимание на гипоаллергенные кремы, содержащие успокаивающие компоненты, такие как аллантоин, экстракт ромашки, календулы. Избегайте агрессивных ингредиентов и ароматизаторов.
— Наносите крем за 30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться и создать защитный слой.
— Утром используйте дневной крем с SPF, так как даже зимой солнце может оказывать негативное воздействие на кожу.
— Вечером можно использовать более питательный ночной крем для восстановления кожи.
Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
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С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.