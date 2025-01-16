Три ошибки, которые женщины часто допускают при уходе за кожей в зимний период

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ультрафиолетовое излучение может негативно воздействовать на кожу даже в зимний период, поэтому важно использовать солнцезащитные средства. Об этом рассказала дерматовенеролог, косметолог и эксперт бренда To My Skin Валерия Шаповалова.

Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка бежит по снежной дороге

Специалист подчеркнула, что UVA-лучи, которые составляют основную часть ультрафиолетового излучения, могут вызывать преждевременное старение кожи и нежелательную пигментацию. Поэтому рекомендуется применять солнцезащитные кремы, особенно если у вас имеются кожные проблемы, такие как розацеа или купероз. В таких случаях предпочтительно использовать средства с SPF 30-50+.

"Единственное, в чем можно сделать послабление — в индексе. Если летом лучше брать SPF-средства категории 40-50+, то зимой пригодится продукт с индексом 15-20+", — сказала Шаповалова.

Шаповалова также посоветовала избегать использования гелей, крем-гелей и эмульсий в холодное время года. Эти продукты содержат большое количество жидкости, которая быстро испаряется на морозе, вызывая обезвоживание кожи. Вместо этого рекомендуется выбирать более плотные и питательные уходовые средства, сообщает Газета.Ru.

Для защиты кожи от низких температур и неблагоприятных погодных условий рекомендуется использовать кремы, включающие натуральные масла (например, ши или манго), пчелиный воск для создания защитного барьера, аллантоин для стимуляции регенерации клеток, пантенол для увлажнения и предотвращения воспалительных процессов, отметила косметолог.

Эксперт также предостерегла от использования в зимнее время спиртосодержащих лосьонов, так как они могут пересушивать кожу. Если применение спиртового лосьона необходимо, следует делать это с осторожностью, обрабатывая только точечные воспаления. Вместо этого лучше использовать мягкие и щадящие средства для дезинфекции.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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