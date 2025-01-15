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Как правильно надеть колготки и не ошибиться с передней и задней частью

3:01
Моя семья » Красота и стиль

Существуют ли определённые правила, которые следует соблюдать при надевании колготок? Да, безусловно!

колготки
Фото: Freepik by Designed by Freepik
колготки

Подобно брюкам, колготки имеют переднюю и заднюю часть, однако как их отличить?

Мы любим колготки так же сильно, как и ненавидим их. Они позволяют нам продолжать носить любимые платья и юбки даже зимой, но при этом создают некоторые неудобства. Когда мы надеваем колготки, руки начинают дрожать, а дыхание перехватывает от страха, что они могут сползти. Этот страх преследует нас в течение всего дня.

Чтобы избежать неприятностей, каждый из нас использует свои хитрости: снимает кольца, заранее надевает носки, распыляет лак для волос или даже кладёт колготки в морозилку на несколько часов.

Однако существует ещё одна, не менее важная проблема — определение передней и задней части колготок. Это случалось со всеми: незнание, где находится спинка и перед одежды. Часто без этикеток и надписей этот кусок ткани не облегчает задачу.

Как правильно надеть колготки?

Чтобы найти переднюю и заднюю часть колготок, мы обратились к сайту бренда тёплой одежды The Oversized Hoodie. На нём мы нашли несколько полезных рекомендаций:

  • Определите лицевую сторону и изнанку. Чтобы правильно надеть любимые колготки, необходимо сначала найти нужную сторону и изнанку, иначе вы рискуете чувствовать себя некомфортно после надевания. Для этого просто посмотрите на направление петель нейлоновой сетки: "вертикально, петли направлены вниз и вверх", — читаем на сайте бренда.
  • Найдите переднюю и заднюю части. Когда ваши колготки будут вывернуты лицевой стороной вверх, нужно будет отличить переднюю часть от задней. Это не сложно: "Сзади: от верхней части талии до низа штанины проходит вертикальный шов. Спереди: часто есть две небольшие вертикальные линии с каждой стороны на уровне промежности", — объясняет бренд.
  • Расположите вертикальный шов. После того как вы найдёте эти отметки, вам останется только расположить вертикальный шов на уровне ягодиц, и всё!

Как быть с бесшовными колготками?

С теми, у которых нет шва сзади, всё то же самое: "две вертикальные линии всегда расположены спереди возле промежности", — указывает бренд. Поэтому вы должны расположить эти две линии спереди, и в этом случае на задней части колготок нет отличительного знака.

Если ни одно из этих указаний не появилось на вашей паре колготок, вы также можете действовать интуитивно. Уже при первом использовании колготки примут форму ваших изгибов. Тогда будет легче отличить переднюю и заднюю часть.

Благодаря этим советам вы сможете легко надеть колготки и продлить их срок службы!

Уточнения

Колго́тки (от чеш. kalhoty, что в чешском означает «брюки») — вид нижнего белья, представляющий собой пару чулок, соединённую с трусами. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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