Как правильно надеть колготки и не ошибиться с передней и задней частью

Существуют ли определённые правила, которые следует соблюдать при надевании колготок? Да, безусловно!
Подобно брюкам, колготки имеют переднюю и заднюю часть, однако как их отличить?
Мы любим колготки так же сильно, как и ненавидим их. Они позволяют нам продолжать носить любимые платья и юбки даже зимой, но при этом создают некоторые неудобства. Когда мы надеваем колготки, руки начинают дрожать, а дыхание перехватывает от страха, что они могут сползти. Этот страх преследует нас в течение всего дня.
Чтобы избежать неприятностей, каждый из нас использует свои хитрости: снимает кольца, заранее надевает носки, распыляет лак для волос или даже кладёт колготки в морозилку на несколько часов.
Однако существует ещё одна, не менее важная проблема — определение передней и задней части колготок. Это случалось со всеми: незнание, где находится спинка и перед одежды. Часто без этикеток и надписей этот кусок ткани не облегчает задачу.
Как правильно надеть колготки?
Чтобы найти переднюю и заднюю часть колготок, мы обратились к сайту бренда тёплой одежды The Oversized Hoodie. На нём мы нашли несколько полезных рекомендаций:
Как быть с бесшовными колготками?
С теми, у которых нет шва сзади, всё то же самое: "две вертикальные линии всегда расположены спереди возле промежности", — указывает бренд. Поэтому вы должны расположить эти две линии спереди, и в этом случае на задней части колготок нет отличительного знака.
Если ни одно из этих указаний не появилось на вашей паре колготок, вы также можете действовать интуитивно. Уже при первом использовании колготки примут форму ваших изгибов. Тогда будет легче отличить переднюю и заднюю часть.
Благодаря этим советам вы сможете легко надеть колготки и продлить их срок службы!
Колго́тки (от чеш. kalhoty, что в чешском означает «брюки») — вид нижнего белья, представляющий собой пару чулок, соединённую с трусами.
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