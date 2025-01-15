Правильный домашний уход за окрашенными волосами: как сохранить цвет надолго

Окрашивание волос — это всегда риск, но при правильном уходе можно значительно продлить стойкость цвета и сохранить здоровье локонов. После процедуры важно пересмотреть свои привычки в уходе за волосами и заменить агрессивные средства на более щадящие. Специальные шампуни, кондиционеры и маски для окрашенных волос помогут сохранить цвет и укрепить структуру волоса.
Основные этапы домашнего ухода за окрашенными волосами:
1. Очищение:
2. Увлажнение:
3. Питание:
Советы для сохранения цвета
Окрашивание волос не должно становиться причиной отказа от экспериментов. При правильном уходе и внимательном отношении к волосам вы сможете наслаждаться ярким цветом и здоровым блеском локонов.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
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