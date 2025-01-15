Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Затишье после бури: Израиль и ХАМАС достигли договоренностей
Шесть ошибок в планировании светового дизайна квартиры
С чем нельзя есть пельмени: продукты, которые портят вкус и тяжело усваиваются
Уход за шерстью: как стирать и сушить вещи без повреждений
Новый гибрид Mazda CX-50: сможет ли он конкурировать с RAV4 и CR-V?
Оплата коммуналки в 2025 году — что нужно знать о новых правилах начисления пеней
Исследование рака лёгкого: 45 биомаркеров повышают точность лечения
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах
Новый Toyota RAV4 2025 уже в России: что предлагает обновлённый кроссовер

Правильный домашний уход за окрашенными волосами: как сохранить цвет надолго

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание волос — это всегда риск, но при правильном уходе можно значительно продлить стойкость цвета и сохранить здоровье локонов. После процедуры важно пересмотреть свои привычки в уходе за волосами и заменить агрессивные средства на более щадящие. Специальные шампуни, кондиционеры и маски для окрашенных волос помогут сохранить цвет и укрепить структуру волоса.

Шампунь и кондиционер
Фото: flickr.com by geehairimages, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шампунь и кондиционер

Основные этапы домашнего ухода за окрашенными волосами:

1. Очищение:

  • Используйте шампунь для окрашенных или поврежденных волос.
  • Нанесите средство на кожу головы и вспеньте.
  • Повторите процедуру дважды для лучшего очищения.

2. Увлажнение:

  • После мытья нанесите кондиционер для окрашенных или сухих волос на всю длину локонов.
  • Избегайте попадания кондиционера на кожу головы и корни.
  • Тщательно смойте средство.

3. Питание:

  • Завершите уход маской для волос. Используйте её один раз в неделю.
  • Нанесите маску на влажные волосы, избегая корней.
  • Расчешите волосы гребнем, чтобы средство равномерно распределилось.

Советы для сохранения цвета

  • Избегайте частого мытья головы.
  • Защищайте волосы от солнца и высоких температур.
  • Используйте средства для термозащиты перед укладкой.
  • Выбирайте качественные краски и доверьтесь профессионалу.

Окрашивание волос не должно становиться причиной отказа от экспериментов. При правильном уходе и внимательном отношении к волосам вы сможете наслаждаться ярким цветом и здоровым блеском локонов.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Экономика и бизнес
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии Аудио 
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью Аудио 
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать
Авто
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Последние материалы
Шесть ошибок в планировании светового дизайна квартиры
Уход за шерстью: как стирать и сушить вещи без повреждений
Новый гибрид Mazda CX-50: сможет ли он конкурировать с RAV4 и CR-V?
Оплата коммуналки в 2025 году — что нужно знать о новых правилах начисления пеней
Исследование рака лёгкого: 45 биомаркеров повышают точность лечения
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах
Новый Toyota RAV4 2025 уже в России: что предлагает обновлённый кроссовер
Психологи объяснили, почему некоторые люди спят в жару под утяжелённым одеялом
Защита от морозов: что делать в случае разрыва укрывного материала для роз
Когда подёргивание ушей у кошки становится поводом для визита к ветеринару
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.