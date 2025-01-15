Правильный домашний уход за окрашенными волосами: как сохранить цвет надолго

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Окрашивание волос — это всегда риск, но при правильном уходе можно значительно продлить стойкость цвета и сохранить здоровье локонов. После процедуры важно пересмотреть свои привычки в уходе за волосами и заменить агрессивные средства на более щадящие. Специальные шампуни, кондиционеры и маски для окрашенных волос помогут сохранить цвет и укрепить структуру волоса.

Фото: flickr.com by geehairimages, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шампунь и кондиционер

Основные этапы домашнего ухода за окрашенными волосами:

1. Очищение:

Используйте шампунь для окрашенных или поврежденных волос.

Нанесите средство на кожу головы и вспеньте.

Повторите процедуру дважды для лучшего очищения.

2. Увлажнение:

После мытья нанесите кондиционер для окрашенных или сухих волос на всю длину локонов.

Избегайте попадания кондиционера на кожу головы и корни.

Тщательно смойте средство.

3. Питание:

Завершите уход маской для волос. Используйте её один раз в неделю.

Нанесите маску на влажные волосы, избегая корней.

Расчешите волосы гребнем, чтобы средство равномерно распределилось.

Советы для сохранения цвета

Избегайте частого мытья головы.

Защищайте волосы от солнца и высоких температур.

Используйте средства для термозащиты перед укладкой.

Выбирайте качественные краски и доверьтесь профессионалу.

Окрашивание волос не должно становиться причиной отказа от экспериментов. При правильном уходе и внимательном отношении к волосам вы сможете наслаждаться ярким цветом и здоровым блеском локонов.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.