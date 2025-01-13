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Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше

3:11
Моя семья » Красота и стиль

После 50 лет выбор прически становится особенно важным: ведь волосы, как и кожа, меняются с возрастом. Правильная укладка способна омолодить и улучшить внешний вид, а вот неудачные привычки могут добавить лишние годы. Мы собрали 5 самых распространенных ошибок в прическе, которые, увы, старят лицо, и расскажем, как избежать их, чтобы выглядеть моложе и современнее.

Женщина на стрижке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина на стрижке

Проблемы с прической после 50

Когда нам за 50, важно понимать, что прическа должна работать на ваш возраст, а не подчеркивать его. Глубокие морщины, дряблая кожа и утрату четкости овала лица можно смягчить с помощью правильной укладки. Но даже маленькие ошибки в выборе стрижки могут сразу прибавить лет.

Вот что нужно избегать, чтобы сохранить стиль и свежесть:

1. Пробор посередине

Многие по привычке делают пробор по центру, но после 50 это может сыграть с вами злую шутку. Такая укладка часто подчеркивает резкость выражения лица и может визуально "тянуть" его вниз, особенно если волосы стали редкими в области висков. Пробор посередине может создавать слишком строгий, "тяжелый" образ, что на фоне возрастных изменений не выглядит привлекательно.

Лучше выбрать: косой пробор. Он придаст мягкость и свежесть, а также поможет скрыть редкие участки волос.

2. Длинные волосы без объема

С возрастом волосы теряют плотность, а длинные, без объема пряди могут выглядеть тускло и безжизненно. Особенно если волосы не получают должного питания и ухода.

Лучше выбрать: стрижку средней длины с объемом у корней. Короткие слои или стильные каскады, с добавлением легких волн, смогут добавить "живости" волосам.

3. Однородный цвет волос

С возрастом волосы становятся тоньше, и однотонные окрашивания могут придавать образу жесткость. Сплошной цвет, особенно темный, акцентирует внимание на каждой морщинке.

Лучше выбрать: натуральные оттенки с переходами или мелирование. Это создаст эффект глубины и объема, а также скроет седину, придавая прическе свежий и естественный вид.

4. Чрезмерная фиксация

Слишком жесткие лаки для волос или гели могут сделать прическу неестественно твердым. Такие средства утяжеляют волосы и придают им "старомодный" вид.

Лучше выбрать: легкие средства для укладки, которые придают текстуру и объем, но не утяжеляют волосы.

5. Слишком строгие укладки

Иногда мы пытаемся скрыть возраст с помощью "гладких" причесок, зачесанных назад или сильно гладко уложенных волос. Эти укладки могут дать вам не стильный вид, а слишком строгий и устаревший.

Лучше выбрать: более свободные и мягкие укладки, которые создадут естественный объем и подчеркнут черты лица, не подчеркивая возрастные изменения.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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