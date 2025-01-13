Маникюр 2025 года: 5 оттенков, которые не выйдут из моды

Представьте себе, что в 2025 году маникюр снова станет невероятно простым, но в то же время элегантным. Если раньше мы привыкли к ярким, иногда даже экстравагантным оттенкам, то в новом сезоне на первый план выйдут классические и сдержанные цвета.

Фото: flickr.com by Courtney Rhodes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тёмный маникюр

Эти оттенки подарят вам стильный маникюр, который идеально подойдет к любому образу, не вызывая при этом излишнего внимания. Но это не значит, что все будет скучно и однообразно — тренды предлагают и яркие акценты, которые добавят дерзости вашему стилю.

Основные тренды 2025 года

Классика и нейтральные оттенки

Если вы не любите что-то слишком яркое, то в 2025 году в тренде будут классические красные, темно-вишневые и нейтральные оттенки. Эти цвета идеально подходят для любого случая, будь то офис или вечерний выход. Вне зависимости от того, предпочитаете ли вы более сдержанный стиль или яркие акценты, эти оттенки точно не выйдут из моды.

Яркие и смелые оттенки

Для смелых модниц также найдется место в трендах. В 2025 году будут популярны оттенки, которые привлекут внимание, но не переборщат с яркостью. Например, лак в оттенке Tiffany-blue — это не только свежий, но и утончённый выбор. Этот цвет идеально подходит для светлой и оливковой кожи и создаст безупречный образ для любого события.

Тренды для ярких и элегантных образов

Royal Ocean Blue

Для тех, кто хочет добавить в образ немного роскоши, стоит обратить внимание на оттенок Royal Ocean Blue. Этот глубокий синий цвет идеально сочетается с темной кожей, но прекрасно смотрится и на светлой. Он идеально подходит как для вечерних мероприятий, так и для повседневных встреч.

Мерцающие и переливающиеся оттенки

Для любителей необычных эффектов в 2025 году будут популярны лаки, которые меняют свой оттенок в зависимости от освещения. Это могут быть пастельные или яркие оттенки, которые переливаются всеми цветами радуги, придавая маникюру дополнительную текстуру и глубину.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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