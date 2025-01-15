Почему ночной уход необходим для здоровья кожи?

Во время сна кожа активно восстанавливается, обновляя клетки и укрепляя защитный барьер. Поэтому ночной уход становится ключевым этапом в сохранении её здоровья и красоты. Чтобы ночной крем максимально работал, важно выбрать средство, подходящее вашему типу кожи и текущим потребностям.
Ночью клетки кожи работают интенсивнее, поглощая полезные вещества из косметики. Кремы с питательными компонентами помогают ускорить регенерацию и устранить повреждения.
Ночные средства укрепляют гидролипидный слой кожи, помогая ей противостоять дневным стрессам, таким как ультрафиолет и загрязнения.
Ночные кремы обычно имеют более плотную текстуру, насыщая кожу влагой и полезными веществами.
Ночной уход за лицом — это не роскошь, а необходимость для сохранения здоровья и красоты кожи. Грамотно подобранный крем сделает её гладкой, свежей и сияющей каждое утро.
Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
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