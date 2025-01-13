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Уход за волосами после окрашивания для сохранения яркости цвета

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание волос — популярный способ сменить образ, однако оно может нанести вред структуре локонов. Чтобы сохранить цвет и здоровье волос, важно следовать простым, но эффективным правилам ухода. В этом тексте мы расскажем, как продлить стойкость оттенка и предотвратить повреждения.

Девушка
Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Правильный выбор шампуня

После окрашивания отдавайте предпочтение шампуням без сульфатов. Они мягко очищают волосы, не вымывая пигмент. Обратите внимание на продукты с пометкой «для окрашенных волос», которые помогают сохранить цвет и предотвращают его выцветание.

Использование кондиционера и масок

Регулярное увлажнение и питание необходимы для восстановления волос. Используйте кондиционеры и маски с кератином, маслами или протеинами. Эти средства укрепляют структуру волос, делая их более гладкими и блестящими.

Минимизация теплового воздействия

Старайтесь реже пользоваться феном, утюжком и плойкой. Высокие температуры способствуют быстрому выгоранию цвета и пересушиванию волос. Если без укладки не обойтись, используйте термозащиту.

Защита от солнца

Солнечные лучи могут повредить пигмент и сделать волосы сухими. Носите головные уборы или наносите средства с UV-фильтрами, чтобы защитить локоны от вредного воздействия ультрафиолета.

Регулярное обновление оттенка

Для поддержания яркости используйте оттеночные бальзамы или шампуни с пигментом. Они помогут освежить цвет между посещениями салона.

Правильный уход за окрашенными волосами продлевает стойкость цвета и поддерживает их здоровье. Важно заботиться о локонах, выбирая подходящие средства и защищая их от внешних факторов.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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