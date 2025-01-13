Пять неожиданных причин тусклого цвета лица и способы их устранения

Тусклый цвет лица — частая проблема, которая заставляет нас выглядеть уставшими и старше своего возраста. Виной этому могут быть неочевидные факторы, о которых многие даже не подозревают. Понимание этих причин поможет вернуть коже здоровый вид.
Хронический недосып нарушает регенерацию клеток, делая кожу бледной и серой. Решение — регулярный качественный сон не менее 7–8 часов.
Пыль и токсины оседают на коже, забивают поры и нарушают микроциркуляцию. Очищение лица дважды в день и антиоксидантные сыворотки помогут защитить кожу.
Избыток сахара, жиров и недостаток витаминов ухудшают состояние кожи. Увеличьте в рационе количество овощей, фруктов и продуктов, богатых омега-3.
Обезвоживание делает кожу сухой и тусклой. Важно пить не менее 1,5–2 литров воды в день.
Омертвевшие клетки кожи препятствуют её дыханию и лишают естественного сияния. Регулярное использование мягких скрабов или кислотных пилингов вернёт коже свежий вид.
Сияющая кожа — это результат заботы о своём теле изнутри и снаружи. Устраняя скрытые причины тусклого цвета лица, вы сделаете свою кожу более здоровой и привлекательной.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
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